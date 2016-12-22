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Песков назвал смягчение статьи за экстремизм «исправлением маразма»
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Песков назвал смягчение статьи за экстремизм «исправлением маразма»
Политика, 12:19
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Песков назвал смягчение статьи за экстремизм «исправлением маразма»

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности за экстремизм и частичной декриминализации ст. 282 УК РФ для того, чтобы «исправить проявления маразма». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма», — сказал Песков. При этом он не ответил на вопрос журналистов о возможности амнистии осужденных по ст. 282.

Президент внес законопроект в Госдуму ранее 3 октября. В пояснительной записке к документу указывается, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по ст. 282 является обоснованным. Путин предложил не привлекать к уголовной ответственности за действия, совершенные однократно и не представляющие серьезной опасности для государства и конституционных основ.

Путин предложил смягчить уголовное наказание за экстремизм
Политика

Также в КоАП внесена новая ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). За публичное возбуждение ненависти и вражды (в том числе в прессе и интернете) полагается штраф от 10 тыс. до 20 тыс руб., или 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью и лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Теги: Дмитрий Песков , 282 , экстремизм
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