В Италии начали расследовать «снайперский туризм» в Сараево

Власти Италии начали расследование данных о «сафари» на жителей Сараево во время осады города в 1990-х. Во время войны там погибли больше 11 тыс. человек. Предполагается, что туры покупали богатые европейцы ради развлечения

Фото: Laurent Rebours / AP / ТАСС

Прокуратура Милана начала расследование данных, что группы богатых европейцев, в том числе итальянцев, покупали туры в Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям во время четырехлетней осады города в 1990-х годах, пишет La Repubblica.

Предполагается, что «туристы-снайперы» платили сумму, эквивалентную по современным меркам от €80 тыс. до €100 тыс., солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, который в 2016 году был признан Международным трибуналом виновным в военных преступлениях и приговорен к пожизненному заключению.

Сараево расположено в низине и окружено горами, что делает его доступным для обстрелов. Более 10 тыс. человек погибли в результате постоянных обстрелов и снайперского огня в период с 1992 по 1996 год. Снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари», пишет издание.

Расследование было начало после жалобы, поданной миланским писателем Эцио Гаваццени, который провел собственное расследование. Власти работают над установлением личностей подозреваемых.

Писатель утверждает, что подобные туры покупали «немцы, французы, англичане — люди со всех западных стран, которые платили большие деньги, чтобы их отправили туда расстреливать мирных жителей». «Не было никаких политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые приезжали туда ради развлечения и личного удовлетворения», — подчеркнул он.

Как отмечает издание Il Giorno, существует документ военной разведки от 1994 года, подтверждающий существование «ужасных сафари» в Сараево. Кроме того, бывший мэр Сараево Бенджамина Карич заявила о готовности дать показания по этому делу. Еще в 2022 году она подала заявление в суд против неустановленных лиц, причастных к этим инцидентам.

На эту же тему в 2022 году вышел документальный фильм «Сараевское сафари» режиссера Мирана Жупанича. Портал Balkan Insight пишет, что тогда ветераны сербской армии и организации ветеранов из Республики Сербской «резко отреагировали» на картину и назвали утверждения «ужасной ложью».

Боснийская война (1992–1995) началась после распада Югославии, когда боснийские сербы попытались силой предотвратить независимость Боснии и Герцеговины. Символом конфликта стала осада Сараево — почти четырехлетняя блокада города сербскими силами, сопровождавшаяся постоянными обстрелами. В отчете Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (ICTY) сказано, что город жил без воды, электричества и продовольствия, а его жители страдали от голода и страха: за время осады погибло около 11 тыс. человек, включая более 1,5 тыс. детей. Война завершилась подписанием Дейтонских соглашений, закрепивших существование Боснии и Герцеговины как единого, но разделенного государства.