Политика
0

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Касым-Жомарт&nbsp;Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка, передает ТАСС.

«Не может не вызывать удовлетворение, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана», — заявил Путин.

Президент отметил, что согласно Конституции Казахстана русский язык имеет статус официального и его применение в различных сферах жизни «поддерживается руководством республики».

Песков прокомментировал слова «посланный свыше» Токаева о Трампе
Политика
Дмитрий Песков

Токаев приехал в Москву 11 ноября с двухдневным визитом и встретился с Путиным в Кремле. Переговоры продолжились 12 ноября. Лидеры в этот день подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

Токаев в авторской статье для «Российской газеты» от 11 ноября заявил, что «языковое многообразие» — «уникальное преимущество» Казахстана, где «мирно сосуществуют» десятки культур.

«Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества», — отметил Токаев.

