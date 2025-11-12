Экс-глава МИД Нигерии призвал не рассчитывать на Россию и ЕС при вторжении США

В Нигерии призвали не рассчитывать на Россию и ЕС в случае вторжения США

Трамп поручил подготовиться к возможной военной операции в Нигерии из-за убийства христиан. Заявления о поддержке со стороны остальных мировых держав не следует путать с готовностью оказать помощь, считает экс-глава МИД республики

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Китай, Евросоюз и Россия, несмотря на публичную поддержку, не будут воевать с Соединенными Штатами из-за Нигерии, заявил бывший министр иностранных дел страны Боладжи Акиньеми. Его слова передает местная газета Daily Trust.

Как считает экс-глава МИД республики, заявления о поддержке со стороны мировых держав не следует путать с готовностью оказать военную помощь. Он пояснил, что ни одна страна не пожертвует своими стратегическими интересами ради Нигерии.

Вместе с этим он признал наличие геноцида в Нигерии, но отказался сводить ситуацию к религиозной проблеме. «Христиан убивают нехристиане, а мусульман убивают немусульмане. Важно то, что убивают нигерийцев, и это должно прекратиться», — добавил Акиньеми.

Он призвал власти страны «продемонстрировать решимость и способность противостоять этим убийцам». Он считает, что подобные инциденты подорвали международное доверие к военным и разведывательным системам Нигерии, и предупредил, что страна должна «навести порядок у себя дома», прежде чем ожидать уважения или поддержки от мировых держав.

Ранее генеральный надзиратель Искупленной христианской церкви Божьей (RCCG) пастор Энох Адейбойе заявил, что Нигерия не сможет положиться на другие страны, если США решат нанести удар. Он призвал президента Нигерии Болу Тинубу договориться с американским президентом Дональдом Трампом о стодневном дипломатическом окне для решения проблем безопасности до любого иностранного вмешательства.

В конце октября Трамп сообщил, что присвоил Нигерии статус «страны, вызывающей особую озабоченность», из-за массовых убийств христиан исламистскими радикальными группировками. Правительство Нигерии, в свою очередь, опровергло заявления Трампа, что христианство в стране находится под угрозой исчезновения, назвав это утверждение неточным.

Несмотря на это, глава Белого дома в начале ноября поручил Пентагону подготовиться к возможному военному вмешательству в Нигерию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 ноября призвала к соблюдению международного права на фоне заявлений американских властей о возможной военной операции в Нигерии. По ее словам, Москва следит за развитием событий.