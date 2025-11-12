Кличко заявил об «огромной проблеме» с нехваткой военных
Украина сталкивается с растущей нехваткой военных, рекордное количество молодых мужчин после отмены ограничений на выезд покинули страну и уехали в Европу, заявил в интервью медиагруппе Axel Springer мэр Киева Виталий Кличко.
«У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами», — сказал он (цитата по Politico), признав, что дисбаланс между численностью армий Украины и России становится все более ощутимым.
На сегодняшний день мобилизации подлежат граждане Украины в возрасте от 25 лет (Верховная рада в октябре 2024 года приняла закон, запрещающий мобилизацию лиц до этого возраста). Мэр Киева считает, что эту норму следует изменить: «Можно снизить этот возраст на год-два — до 23 или 22».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что снижать планку для мобилизации нет, поскольку это лишь увеличит число людей, участвующих в боях без должного оснащения.
По словам мэра, власти Украины «были бы счастливы, если бы половина молодых людей вернулась», но необходимые условия для этого — это мир, рабочие места и уровень жизни, сопоставимый с европейским. После окончания военных действий страну ждут «огромные вызовы», полагает Кличко.
Украинское правительство в августе смягчило ограничения на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Это решение, как пишет Politico, совпало с резким ростом числа украинцев, ищущих убежища в странах ЕС. По последним данным, в сентябре страны ЕС выдали более 79 тыс. новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины, что стало самым высоким месячным показателем за два года. Наиболее значительный рост зафиксирован в Германии и Польше.
Погранслужба Украины сообщала, что с начала 2025 года 13 тыс. украинцев были задержаны при попытке незаконно покинуть страну. Ведомство заявило, что бегущие за границу «вредят имиджу Украины», поэтому в ближайшее время планируется ужесточение контроля за выездом.
