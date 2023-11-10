Посол ответил на обвинения по ситуации со звездами Давида в Париже

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Обвинения французских властей во «вмешательстве» России во внутренние дела страны из-за снимков зданий со звездами Давида в Париже не имеют под собой оснований, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — сказал Мешков (цитата по «РИА Новости»).

Посол добавил, что французские власти не обращались к дипмиссии за разъяснениями, а «выступили через свой рупор». Мешков сказал, что российская сторона ждет «досконального расследования», учитывая, что «уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения».

В российском посольстве во Франции также отвергли обвинения Парижа в причастности России к нанесению звезд Давида на дома, где проживают евреи.

«Категорически отвергаем обвинения МИД Франции в «российском цифровом вмешательстве», а именно в массовом распространении якобы связанной с Россией сетью дезинформации фотографий зданий в Париже с нанесенными на них краской звездами Давида», — говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство осудило «безосновательные попытки Парижа» найти «российский след» в событиях, которые не имеют к России отношения, и «огульно возлагать» на Москву «ответственность с единственной целью ее дискредитации».

6 ноября газета Le Parisien сообщила, что около 250 звезд Давида появились утром 31 октября на фасадах зданий в XIV округе Парижа и в других районах французской столицы и пригородов. Власти заподозрили в нанесении символа «одну и ту же группу людей» во время «одной поездки». Антисемитский характер произошедшего прокуратура Парижа не установила, однако премьер-министр страны Элизабет Борн осудила эти «презренные действия».

Французские СМИ сообщили, что по одной из версий заказ на звезды Давида мог исходить из России. Так, пара арестованных по делу граждан Молдавии рассказали, что действовали «по приказу третьей стороны и за вознаграждение, о чем свидетельствует разговор на русском языке по телефону».

По данным источников Le Parisien, близких к расследованию, предполагаемым спонсором акции является молдавский бизнесмен.