Мэры 5 крупных городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов

Главы американских городов Денвер, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк потребовали встречу с президентом США Джо Байденом по вопросу мигрантов, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо мэров.

Пять демократических лидеров городов попросили помощь или ресурсы со стороны администрации США, чтобы управлять потоком мигрантов, которые, по их словам, прибывают практически без координации. В письме говорится, что мэры ценят усилия Байдена, однако необходимо сделать гораздо больше, чтобы облегчить «бремя, лежащее на городах».

Мэр Денвера Майк Джонстон отметил, что большинство мигрантов сталкиваются со сложностями при трудоустройстве.

«Проблема в том, что у нас есть люди, которые отчаянно хотят работать. И есть работодатели, которые отчаянно хотят их нанять. И есть федеральное правительство, которое стоит на пути работодателей, желающих нанять новых сотрудников», — сказал мэр Денвера Майк Джонстон.

Под письмом подписались мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, мэр Чикаго Брендон Джонсон и мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Как уточняет Associated Press, мигранты спят в вестибюлях полицейских участков в Чикаго, а терминал круизных кораблей в Нью-Йорке превратили в убежище. В Денвере количество прибывающих мигрантов увеличилось в десять раз, а количество мест для их содержания — сократилось.

В сентябре Reuters сообщил, что на границе США и Мексики наблюдается новый наплыв мигрантов, число которых выросло после ужесточения правил въезда. Агентство отметило, что это новое испытание для Байдена перед приближающимися выборами президента.

Всего в первой половине сентября, по данным Reuters, прибыли более чем 142 тыс. мигрантов — это больше, чем в предыдущие месяцы.