 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мэры 5 крупных городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов

Мэры Нью-Йорка и Чикаго потребовали встречи с Байденом по вопросу мигрантов

Главы американских городов Денвер, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк потребовали встречу с президентом США Джо Байденом по вопросу мигрантов, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо мэров.

Пять демократических лидеров городов попросили помощь или ресурсы со стороны администрации США, чтобы управлять потоком мигрантов, которые, по их словам, прибывают практически без координации. В письме говорится, что мэры ценят усилия Байдена, однако необходимо сделать гораздо больше, чтобы облегчить «бремя, лежащее на городах».

Мэр Денвера Майк Джонстон отметил, что большинство мигрантов сталкиваются со сложностями при трудоустройстве.

«Проблема в том, что у нас есть люди, которые отчаянно хотят работать. И есть работодатели, которые отчаянно хотят их нанять. И есть федеральное правительство, которое стоит на пути работодателей, желающих нанять новых сотрудников», — сказал мэр Денвера Майк Джонстон.

Под письмом подписались мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, мэр Чикаго Брендон Джонсон и мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Как уточняет Associated Press, мигранты спят в вестибюлях полицейских участков в Чикаго, а терминал круизных кораблей в Нью-Йорке превратили в убежище. В Денвере количество прибывающих мигрантов увеличилось в десять раз, а количество мест для их содержания — сократилось.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

В сентябре Reuters сообщил, что на границе США и Мексики наблюдается новый наплыв мигрантов, число которых выросло после ужесточения правил въезда. Агентство отметило, что это новое испытание для Байдена перед приближающимися выборами президента.

Всего в первой половине сентября, по данным Reuters, прибыли более чем 142 тыс. мигрантов — это больше, чем в предыдущие месяцы.

Теги
Персоны
мигранты США Чикаго Нью-Йорк Хьюстон Лос-Анджелес Денвер Джо Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден предложил кандидата на пост замглавы Госдепа вместо Нуланд
Политика
США подняли в воздух истребители из-за самолета у дома Байдена в Делавэре
Политика
Омбудсмен предложила ввести языковой тест для детей мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Мэры 5 крупных городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов Политика, 02:25
Ilta-Sanomat узнала об операции полиции на острове, связанном с Кесаевым Политика, 02:02
Власти США потребовали запретить правительству покупать китайские дроны Политика, 01:56
Военные США подорвали в воздухе МБР из-за «аномалии» при испытаниях Политика, 01:22
Залужный предупредил об угрозе позиционной борьбы для Украины Политика, 01:04
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Маск оценил риски, что искусственный интеллект убьет человечество Технологии и медиа, 00:48
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Замгенсека ООН назвал зверством удар по лагерю беженцев в секторе Газа Политика, 00:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Минюст США сообщил об арестах из-за поставок электроники в Россию Политика, 00:02
Росстат задумался о новых подходах к учету доходов и расходов населения Экономика, 00:00
Посол заявил о готовности эвакуировать 600 россиян из сектора Газа Политика, 01 ноя, 23:57
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 01 ноя, 23:45
В Петербурге уехавшего депутата лишили мандата за прогулы заседаний Политика, 01 ноя, 23:31