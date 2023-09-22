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Reuters назвал новым испытанием для Байдена рост числа мигрантов в США

Reuters: Байдена ждет новое испытание из-за роста числа мигрантов на границе США
На границе США и Мексики растет число мигрантов. Раньше их поток сдерживали пандемийные ограничения, Байден после их отмены ввел новые требования, но их результативность оказалась под вопросом
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Фото: Daniel Becerril / Reuters

На границе США и Мексики наблюдается новый наплыв мигрантов, их число растет после снижения в мае на фоне ужесточения правил въезда, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что складывающаяся ситуация может стать испытанием для президента страны Джо Байдена в канун приближающихся выборов.

Агентство со ссылкой на данные мексиканской стороны пишет, что в первой половине сентября на границу прибыли более чем 142 тыс. мигрантов — это больше, чем ежемесячно в прошлые месяцы. Отмечается рост числа незаконно пересекающих границу. На фоне этих событий в приграничном техасском городе Игл-Пасс ввели чрезвычайное положение.

В мае в США закончилось действие особого режима в вопросе депортации, введенного еще при экс-президенте Дональде Трампе из-за пандемии коронавируса, по так называемой 42-й статье. Согласно ей, мигрантам могли отказывать в предоставлении убежища из-за угрозы распространения COVID-19.

Чтобы не допустить резкого притока мигрантов на фоне отмены этих ограничений, власти ввели новые. Например, от мигрантов потребовали записываться на прием для въезда на законные пункты пересечения границы, в противном случае получение убежища для них будет усложнено. Для записи используется мобильное приложение CBP One. Среди санкций для нелегалов — депортация и запрет на въезд в течение пяти лет.

Однако, как рассказал Reuters один из венесуэльских мигрантов Оскар Суарес, его знакомые смогли пересечь границу без записи и без каких-либо негативных последствий. Зная это, многие не хотят ждать своей очереди по записи в CBP One. Кто-то переходит вброд приграничные реки, другие перебираются через колючую проволоку. Некоторые группы таких нелегальных мигрантов достигали 1-2 тыс. человек.

Таможенная и пограничная служба США (CBP) заявила агентству, что работает с мигрантами «безопасно и эффективно», и те, кто не имеют законных оснований для пребывания в США, могут быть депортированы.

«[Администрация США] разработала разумную стратегию, но у них нет ресурсов или возможностей для ее реализации», — сказал Reuters глава Института миграционной политики Эндрю Сели.

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