Настоятель собора в Кронштадте отверг сообщения о «ЧВК при РПЦ»
Настоятель Морского Никольского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) опроверг сообщения о создании в храме частной военной компании.
Издание «Блокнот» 10 ноября опубликовало интервью с координационным директором организации «Андреевский крест» Владимиром Хильченко, назвав его «фактически первой ЧВК при Русской православной церкви». Хильченко в интервью рассказал, что «Андреевский крест», который он называет «центром тактической подготовки», появился в 2017 году для бывших спецназовцев «как база для подготовки к конкурсу «Морской десант» благодаря настоятелю собора отцу Алексию. В нем, по словам Хильченко, готовят добровольцев для разных ЧВК. Обучаться там могут от 70 до 100 человек, подготовка занимает 30 дней. Ее могут пройти все желающие, которые собираются участвовать в российской военной операции на Украине и хотят получить «навыки именно выживания в первую очередь или специализированной подготовки». Обучение проводится на частные пожертвования и личные деньги участников. На вопрос издания, планируется ли создание добровольческих батальонов для военной операции, Хильченко ответил утвердительно. «Мы планируем создавать добровольческие батальоны и надеемся, что это будет наш вклад в СВО», — сказал он.
Как рассказал РБК настоятель Морского собора в Кронштадте, «Андреевский крест» не является ЧВК. При соборе есть курсы начальной военной подготовки для детей. Там обучают и взрослых, которые хотят идти добровольцами на Украину.
«Андреевский крест» — это общество, конечно. Есть люди, прихожане, которые спонсируют, идут деньги на обучение. Но это же люди идут на защиту нашего отечества. Это не военная компания. Мы занимаемся этим с 2017 года. Уже пять лет у нас проходят занятия с детишками и взрослыми, обучаем людей, ребят. Готовим их перед армией, чтобы они могли уметь выживать», — пояснил архимандрит Алексий.
В конце октября основатель ЧВК Вагнера, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о создании в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер Центр» с целью повышения обороноспособности России. По его словам, это комплекс зданий, где смогут бесплатно разместиться изобретатели, проектировщики и ИТ-специалисты. Целью Пригожин назвал «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной». В случае успеха он не исключил открытия филиалов. В конце сентября бизнесмен признался, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК Вагнера.
В начале ноября Пригожин сообщил о намерении ЧВК Вагнера создать «центры подготовки ополченцев» в Курской и Белгородской областях.