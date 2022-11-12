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Военная операция на Украине ,  
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Настоятель собора в Кронштадте отверг сообщения о «ЧВК при РПЦ»

Настоятель Морского собора в Кронштадте опроверг сообщения о создании «первой ЧВК при РПЦ»
Издание «Блокнот» написало о центре «Андреевский крест» при Морском соборе, назвав его «первой ЧВК при РПЦ». Настоятель храма архимандрит Алексий заявил, что центр готовит добровольцев, но частной военной компанией не является
Архимандрит Алексий (Ганьжин)
Архимандрит Алексий (Ганьжин) (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Настоятель Морского Никольского собора в Кронштадте архимандрит Алексий (Ганьжин) опроверг сообщения о создании в храме частной военной компании.

Издание «Блокнот» 10 ноября опубликовало интервью с координационным директором организации «Андреевский крест» Владимиром Хильченко, назвав его «фактически первой ЧВК при Русской православной церкви». Хильченко в интервью рассказал, что «Андреевский крест», который он называет «центром тактической подготовки», появился в 2017 году для бывших спецназовцев «как база для подготовки к конкурсу «Морской десант» благодаря настоятелю собора отцу Алексию. В нем, по словам Хильченко, готовят добровольцев для разных ЧВК. Обучаться там могут от 70 до 100 человек, подготовка занимает 30 дней. Ее могут пройти все желающие, которые собираются участвовать в российской военной операции на Украине и хотят получить «навыки именно выживания в первую очередь или специализированной подготовки». Обучение проводится на частные пожертвования и личные деньги участников. На вопрос издания, планируется ли создание добровольческих батальонов для военной операции, Хильченко ответил утвердительно. «Мы планируем создавать добровольческие батальоны и надеемся, что это будет наш вклад в СВО», — сказал он.

Как рассказал РБК настоятель Морского собора в Кронштадте, «Андреевский крест» не является ЧВК. При соборе есть курсы начальной военной подготовки для детей. Там обучают и взрослых, которые хотят идти добровольцами на Украину.

«Андреевский крест» — это общество, конечно. Есть люди, прихожане, которые спонсируют, идут деньги на обучение. Но это же люди идут на защиту нашего отечества. Это не военная компания. Мы занимаемся этим с 2017 года. Уже пять лет у нас проходят занятия с детишками и взрослыми, обучаем людей, ребят. Готовим их перед армией, чтобы они могли уметь выживать», — пояснил архимандрит Алексий.

В конце октября основатель ЧВК Вагнера, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о создании в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер Центр» с целью повышения обороноспособности России. По его словам, это комплекс зданий, где смогут бесплатно разместиться изобретатели, проектировщики и ИТ-специалисты. Целью Пригожин назвал «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной». В случае успеха он не исключил открытия филиалов. В конце сентября бизнесмен признался, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК Вагнера.

В начале ноября Пригожин сообщил о намерении ЧВК Вагнера создать «центры подготовки ополченцев» в Курской и Белгородской областях.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Елена Чернышова
ЧВК Кронштадт собор РПЦ
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