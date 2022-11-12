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Foreign Policy узнал тайную цель США в отношении России

Foreign Policy: тайной целью США с лета 2022 года являются переговоры с Россией по СНВ
Переговоры Москвы и Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) состоятся в Каире в ближайшем будущем, пишет журнал

Администрация президента США Джо Байдена намерена возобновить переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, несмотря на рост напряженности из-за конфликта на Украине, пишет журнал Foreign Policy.

По словам собеседников издания среди действующих и бывших американских чиновников, переговоры Москвы и Вашингтона состоятся в Каире в ближайшем будущем. Они станут первым шагом по возобновлению диалога в области контроля над вооружениями.

Возобновление переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) было тайной целью Белого дома и Госдепартамента с лета 2022 года, отмечают источники. Так, план новой встречи с российской стороной по данному вопросу разрабатывался в течение нескольких месяцев.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2021 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. В 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

Договор предусматривал, что каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 8 ноября заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3. По его словам, стороны договорились о проведении встречи в ближайшем будущем.

Два информированных источника в Москве рассказали Bloomberg, что наиболее вероятным местом проведения встречи является Каир, так как Швейцария присоединилась к санкциям против России.

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В начале августа Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. Российский МИД назвал решение «вынужденным» и обвинил США в стремлении к перезапуску инспекционной деятельности без учета «существующих реалий».

Российский МИД в конце сентября заметил «некоторые отрывочные сигналы» со стороны администрации президента США Джо Байдена по возобновлению диалога по ДСНВ. В Кремле в июне также отмечали готовность возобновить переговоры по СНВ-3.

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США Россия переговоры СНВ
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