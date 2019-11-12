Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
«Мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку Владимиру Зеленскому стать президентом, повести Украину вперед и требуем от него совершить эту попытку [договориться с Путиным]», — отметил Пристайко.
По его словам, Зеленский пытается выстроить с Путиным такие отношения, чтобы «не умирали люди», а торговля «если не процветала, то хотя бы не умирала». Дипломат заметил, что осознает малую вероятность значительного прогресса в отношениях, но уточнил, что «не попробовать [Украина] не может.
Пристайко сделал такое заявление накануне того, как экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что предложил организовать встречу Путина и Зеленского. По словам политика, президент Украины на это согласился.