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Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Граждане Украины, выбрав Зеленского на пост президента, требуют от него попыток договориться с Путиным, сообщил глава местного МИД. По его словам, Киев хочет выстроить с Путиным отношения, при которых перестали бы «умирать люди»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.

«Мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку Владимиру Зеленскому стать президентом, повести Украину вперед и требуем от него совершить эту попытку [договориться с Путиным]», — отметил Пристайко.

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Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

По его словам, Зеленский пытается выстроить с Путиным такие отношения, чтобы «не умирали люди», а торговля «если не процветала, то хотя бы не умирала». Дипломат заметил, что осознает малую вероятность значительного прогресса в отношениях, но уточнил, что «не попробовать [Украина] не может.

Пристайко сделал такое заявление накануне того, как экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что предложил организовать встречу Путина и Зеленского. По словам политика, президент Украины на это согласился.

Политика
Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в степи

Путин готов встретиться с Зеленским, однако «встреча ради встречи» Кремль не интересует, прокомментировал инициативу Назарбаева пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такие переговоры должны тщательно готовиться, а Москва все еще ждет от Киева исполнения взятых на себя обязательств.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, ДНР и ЛНР
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