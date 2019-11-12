Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным

Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным

Граждане Украины, выбрав Зеленского на пост президента, требуют от него попыток договориться с Путиным, сообщил глава местного МИД. По его словам, Киев хочет выстроить с Путиным отношения, при которых перестали бы «умирать люди»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.

«Мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку Владимиру Зеленскому стать президентом, повести Украину вперед и требуем от него совершить эту попытку [договориться с Путиным]», — отметил Пристайко.

По его словам, Зеленский пытается выстроить с Путиным такие отношения, чтобы «не умирали люди», а торговля «если не процветала, то хотя бы не умирала». Дипломат заметил, что осознает малую вероятность значительного прогресса в отношениях, но уточнил, что «не попробовать [Украина] не может.

Пристайко сделал такое заявление накануне того, как экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что предложил организовать встречу Путина и Зеленского. По словам политика, президент Украины на это согласился.