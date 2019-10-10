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Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины заявил, что именно он сделал первые шаги навстречу Москве. Дальнейшие шаги по нормализации отношений должны идти с обеих сторон, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Мне понравилось, как вы сказали навстречу друг другу в одностороннем порядке. Я давно такого не слышал», — заметил украинский лидер. По словам президента Украины, именно он сделал первые шаги навстречу Москве.

«Я считаю, смотрите, я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее слава богу и нет, потому что я действительно хочу закончить войну», — сказал Зеленский.

«Дальше обе стороны должны закончить войну, обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате, встретиться, начать говорить, закончить войну, изменить риторику, перестать говорить, что нас нет, это ваш внутренний конфликт, сами решайте и так далее», — продолжил он, добавив, что таким поведением добиться результата будет сложно.

Зеленский добавил, что дальнейшие шаги навстречу другу другу — это продолжить и закончить обмен людьми. При этом никаких условий в этом вопросе выдвигаться не должно. «Обмен-то нужен, это же не принцип, давайте вы нам это, а мы тогда будем говорить. Условия про обмен ни с чем не должны быть никак связаны, потому что это кейс про людей», — посянил он.

Материал дополняется.

Авторы: Елизавета Антонова, Мария Бондаренко
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