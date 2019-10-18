В ЛНР опровергли заявления Киева об амнистии

Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что закон об амнистии, принятый Радой еще в 2014 году, так и не подписан президентом Украины, передает ТАСС.

«Никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил! Замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе» и откровенно солгал», — цитирует Мирошника агентство.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что на Украине были приняты все оговоренные в минских соглашениях законодательные акты по амнистии. В соответствии с минскими договоренностями, под амнистию должны попасть все участники боевых действий.

Законы по амнистии были одним из условий «формулы Штайнмайера», которая регламентирует процесс урегулирования конфликта на Донбассе и присвоения региону особого статуса.