Нетаньяху прервет визит в Париж из-за обострения ситуации в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля прервет поездку в Париж, где проводятся мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, из-за обострения ситуации в Секторе Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервет визит в Париж, где проходит встреча лидеров стран-участниц Первой мировой войны, из-за событий в Секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post. Он вернется в Израиль утром в понедельник, 12 ноября, хотя на этот день у него были запланированы встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидерами еврейской общины.

Поводом для возвращения Нетаньяху в Израиль стали события в Секторе газа. В ночь на понедельник сотрудники спецназа Армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в Секторе Газа, в результате которой был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нур Бараке. В результате столкновения были убиты шестеро палестинцев.

Армия обороны Израиля официально не подтверждала проведение операции по ликвидации командира ХАМАС, сообщив лишь, что перестрелка произошла «во время действия по обеспечению безопасности в Секторе Газа». «Ни один из военных не был захвачен в плен во время инцидента», — добавил представитель Министерства обороны Израиля.

Представитель ХАМАС Фавзи Бахрум осудил «подлую агрессию Израиля» в своем заявлении, добавив, что силы палестинского сопротивления готовы ответить противнику.

Во время проведения операции ВВС Израиля нанесли массированный удар по территории Сектора Газа, сообщает Haaretz со ссылкой на палестинские источники. В ответ с территории Сектора Газа были запущены две ракеты, которые перехватали средства ПВО Израиля. В нескольких приграничных израильских городах сработали сирены тревоги.