Макрон поедет в Египет, чтобы поддержать план Трампа по перемирию в секторе Газа

Макрон решил отправиться в Египет в день дедлайна по бюджету

Президент Франции отправится в Египет 13 октября, чтобы поддержать прекращение огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, заявил Елисейский дворец

Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится в Египет в понедельник, 13 октября, чтобы поддержать прекращение огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, заявил Елисейский дворец, сообщает BFMTV.

«В этот раз глава государства выразит свою полную поддержку реализации соглашения, знаменующего собой первый этап этого плана, соглашения, достигнутого президентом Трампом, Катаром, Египтом и Турцией и направленного на установление постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников и обеспечение полного возобновления гуманитарной помощи в Газе», — сказали во дворце.

Понедельник является крайним сроком для представления проекта французского бюджета Совету министров, чтобы успеть принять его до конца года, отмечает BFMTV.

На фоне растущего государственного долга кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, государственный долг Франции достиг €3,346 трлн, что составляет 114% от ВВП страны. 6 октября премьер Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке. Это произошло всего через несколько часов после того, как представил свой кабинет, и спустя менее месяца после назначения на пост главы правительства. По словам Лекорню, он пытался «разработать «дорожную карту» совместно с другими политическими силами страны, чтобы восстановить работу кабинета, но этому помешало «пробуждение некоторых партийных аппетитов», отчасти, по его словам, связанных с президентскими выборами 2027 года. Премьер пытался договориться с оппозицией, чтобы как можно скорее согласовать бюджет. В обмен на поддержку проекта он обещал не применять ст. 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы и бюджет в обход парламента. 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню премьером и поручил ему сформировать правительство. Тот пообещал сделать все возможное для обеспечения государства «бюджетом на конец года».

8 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились на первую фазу предложенного им мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль 10 октября отвел войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться домой. ХАМАС в течение 72 часов должен освободить израильских заложников после отвода израильских войск. Дедлайн истекает в полдень по местному времени (совпадает с московским) в понедельник.

Трамп также сообщил, что поедет в Египет и Израиль на фоне мирной сделки.