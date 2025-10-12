 Перейти к основному контенту
Таллин откажется от «исторической аномалии» — дороги меж сел через Россию

Эстония откажется от дороги через Россию по Саатсескому сапогу
Речь идет об участке дороги в районе Саатсеского сапога — эта территория принадлежит России, но дорога соединяет меж собой эстонские поселения. Таллин намерен закрыть ее, заменив альтернативным маршрутом
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Эстония намерена отказаться от использования дороги между своими населенными пунктами в районе Саатсеского сапога, которая проходит по территории Псковской области, заявил глава МИД республики Магнус Цахкна в Х.

10 октября проезд по этому участку был временно закрыт эстонской стороной из-за активности российских пограничников. «В пятницу мы заметили на этой дороге, с российской стороны, семерых вооруженных российских военнослужащих», — пояснил министр, поэтому было принято решение приостановить движение.

«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить использование этой дороги. Уже существует альтернативный маршрут, который огибает российскую территорию, и строится еще один. Нынешняя схема является исторической аномалией», — рассказал Цахкна.

Он подчеркнул, что ситуация на границе остается под контролем.

Длина проходящего через Псковскую область участка дороги между поселениями Лутепяэ и Сесники — меньше 1 км, российских населенных пунктов на этом участке нет. «Сапог» получил название по расположенной юго-восточнее деревне Саатсе.

В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией
Политика
Истребители МиГ-31

Дорога в этом районе была построена в советское время. В 2005 году Москва и Таллин подписали договор, по которому Саатсеский сапог площадью 115,5 га перешел бы Эстонии, а России достался бы лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позднее подписи были отозваны, документ не ратифицировали.

В мае прошлого года Эстония сообщила, что намерена застроить участок, который ранее планировалось обменять на землю в Псковской области. В том числе там планировалось возвести дорогу в обход Саатсеского сапога и пограничное ограждение в том же районе.

Москва подчеркивала, что жители Эстонии в случае проезда без остановок по указанной дороге могут передвигаться без прохождения пограничных формальностей.

