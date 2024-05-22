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МИД ответил на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога

МИД России счел бессмысленными спекуляции о передаче Эстонии Саатсеского сапога
Власти Эстонии решили построить ограждение и дорогу вокруг Саатсеского сапога. МИД заявил, что «сапог» был и остается территорией России, эстонцы могут проезжать по нему без остановок и пограничных формальностей
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Саатсеский сапог — это российская территория, какие-либо спекуляции о его передаче Эстонии лишены смысла, заявили РБК в департаменте информации и печати МИД России.

«В настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — указало ведомство.

Саатсеский сапог — часть территории Круппской волости Печорского района Псковской области, которая «вдается» в Выруский уезд Эстонии. Через нее в районе деревни Саатсе проходит построенная в советское время дорога Вярска — Саатсе, при движении по которой эстонские граждане пересекают российскую территорию.

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Фото:Valda Kalnina / EPA / ТАСС

В 2005 году Москва и Таллин подписали договор, по которому Саатсеский сапог площадью 115,5 га переходит Эстонии, а России — лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позднее подписи были отозваны, документ не ратифицировали из-за желания эстонской стороны включить в бумагу упоминания о Тартуском мирном договоре. По нему частью Эстонии признавался Печорский район, который в 1944 году отошел России.

17 мая министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти решили застроить участок на границе с Россией, который ранее планировалось обменять на землю в Псковской области. Как пишет ERR, правительство хочет возвести пограничное ограждение, в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители, на что понадобится €7 млн. «Поскольку мы все понимаем, что мы не станем проводить какие-либо обмены землями с Россией, то это ограждение там надо построить», — сказал глава МВД.

В МИД России отметили, что с учетом ухудшения отношений с Таллином «перспективы ратификации пограничных договоров не просматриваются». Там отметили, что позиция Москвы в отношении односторонних шагов Эстонии по обустройству своего участка границы неизменна. «Любые подобные действия являются временными и не имеют юридического значения без вступивших в силу договоров о границе», — заявило ведомство.

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Елена Степанова Елена Степанова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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