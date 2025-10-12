 Перейти к основному контенту
Мэр Днепра призвал начать отопительный сезон на Украине «как можно позже»

Мэр Днепра Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Днепра призвал учитывать сложную ситуацию из-за обстрелов энергообъектов и предупредил, что «показательная забота о заблаговременно теплых батареях» сделает только хуже
Фото: ri4el / Shutterstock

Мэр Днепра Борис Филатов, обращаясь к органам местного самоуправления и чиновникам из других регионов Украины и правительства, призвал отложить начало отопительного сезона в стране.

«Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране», — написал он в телеграм-канале.

В некоторых городах Украины, в том числе в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно, начали точечно включать отопление, в частности в больницах и детских садах, отмечает «24 канал». По правилам котельные должны запускать, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов тепла. Однако Филатов призвал учитывать сложную ситуацию из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

Минэнерго Украины заявило об ударе по энергетике
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

«Показательная забота о заблаговременно теплых батареях жителей ваших городов в конце концов сделает только хуже. И им, и всем», — уверен мэр Днепра. Он призвал к координации между региональными властями, правительством, «Нафтогазом», «Укрэнерго» и частными поставщиками.

О том, что власти попытаются максимально отсрочить начало отопительного сезона, накануне заявил депутат Верховной рады и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко. «Надо смотреть правде в глаза: с газом будут проблемы, учитывая последние удары по добыче. <...> Соответственно, чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше его сожгут», — сказал он (цитата по УНИАН).

Украина потеряла более половины добычи газа в преддверии зимы
Политика
Фото:ZoranOrcik / Shutterstock

Такое решение уже приняли власти Львова. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в течение одной-двух недель в городе будут тестировать альтернативные источники энергоснабжения. Мэр Харькова Игорь Терехов допустил, что предстоящая зима «будет самой тяжелой среди военных зим». Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что худший сценарий подразумевает отключение не только электричества, но и газа.

Этой осенью Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики, «обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», в том числе 10 октября. Премьер Украины Юлия Свириденко назвала повреждения энергетики существенными, по словам президента Владимира Зеленского, отключения были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях и других регионах. В Киеве в тот день без электричества остался весь левый берег, также начались проблемы с водоснабжением.

12 октября Минобороны вновь сообщило, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.

