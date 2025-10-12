Мэр Днепра призвал начать отопительный сезон на Украине «как можно позже»

Мэр Днепра Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже

Мэр Днепра призвал учитывать сложную ситуацию из-за обстрелов энергообъектов и предупредил, что «показательная забота о заблаговременно теплых батареях» сделает только хуже

Фото: ri4el / Shutterstock

Мэр Днепра Борис Филатов, обращаясь к органам местного самоуправления и чиновникам из других регионов Украины и правительства, призвал отложить начало отопительного сезона в стране.

«Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране», — написал он в телеграм-канале.

В некоторых городах Украины, в том числе в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно, начали точечно включать отопление, в частности в больницах и детских садах, отмечает «24 канал». По правилам котельные должны запускать, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов тепла. Однако Филатов призвал учитывать сложную ситуацию из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

«Показательная забота о заблаговременно теплых батареях жителей ваших городов в конце концов сделает только хуже. И им, и всем», — уверен мэр Днепра. Он призвал к координации между региональными властями, правительством, «Нафтогазом», «Укрэнерго» и частными поставщиками.

О том, что власти попытаются максимально отсрочить начало отопительного сезона, накануне заявил депутат Верховной рады и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко. «Надо смотреть правде в глаза: с газом будут проблемы, учитывая последние удары по добыче. <...> Соответственно, чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше его сожгут», — сказал он (цитата по УНИАН).

Такое решение уже приняли власти Львова. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в течение одной-двух недель в городе будут тестировать альтернативные источники энергоснабжения. Мэр Харькова Игорь Терехов допустил, что предстоящая зима «будет самой тяжелой среди военных зим». Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что худший сценарий подразумевает отключение не только электричества, но и газа.

Этой осенью Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики, «обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», в том числе 10 октября. Премьер Украины Юлия Свириденко назвала повреждения энергетики существенными, по словам президента Владимира Зеленского, отключения были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях и других регионах. В Киеве в тот день без электричества остался весь левый берег, также начались проблемы с водоснабжением.

12 октября Минобороны вновь сообщило, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.