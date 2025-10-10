 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский перечислил области, где зафиксированы отключения электричества

Зеленский сообщил об отключениях электричества более чем в 10 регионах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

После удара зафиксированы отключения более чем в 10 областях Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Так, отключения были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

По словам главы государства, энергетики работают над восстановлением электроснабжения, ликвидация последствий продолжается на «многих объектах» критической инфраструктуры.

Премьер Украины Юлия Свириденко назвала повреждения энергетики существенными.

Утром 10 октября Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. Воздушная тревога минувшей ночью была объявлена на всей территории Украины, власти нескольких областей сообщили о прогремевших взрывах.

В Киеве без электричества остался весь левый берег столицы, также начались проблемы с водоснабжением. Киевская городская администрация предупредила об ограничениях в работе метро, а также троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Об одной из последних атак на объекты энергетики, «обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», ведомство отчиталось 5 октября.

Александра Озерова
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
