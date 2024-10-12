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Политика ,  
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Финнам и шведам раздадут инструкции на случай войны

После начала спецоперации Швеция и Финляндия вступили в НАТО и назвали Россию главной угрозой безопасности. Теперь в странах начнут раздавать подробные инструкции на случай войны. Москва исключала стремление первой напасть на НАТО
Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция (Фото: Fredrik Sandberg / Global Look Press)

В ноябре власти Финляндии и Швеции представят своим гражданам обновленные инструкции на случай возможной войны, сообщил представитель МВД Финляндии Эрикк Койстинен в интервью Helsingin Sanomat (HS).

Как отмечает газета, обширный сайт с общественно значимой информацией заработает 18 ноября, он будет создан на базе существующего веб-сайта Suomi.fi. В тот же день власти Швеции начнут раздавать гражданам буклеты с самой важной информацией, всего будет напечатано 5 млн штук.

Койстинен уточнил, что на сайте и в буклетах будут обновленные инструкции на случай многочисленных кризисных ситуаций, включая возможное начало войны. «Если происходит действительно большой кризис, власти не всегда и везде помогают отдельным людям, и им приходится действовать самостоятельно», — объяснил представитель МВД.

Он также подчеркнул, что в обществе «всеобщего благосостояния» все привыкли к взаимопомощи, однако быть готовым к возможным кризисам — необходимо. «Подготовка — это то, что каждый должен делать сам. Это гражданское право, такое же, как чтение или письмо. Мы стараемся рассказывать об этом в позитивном ключе, а не заставлять паниковать людей», — добавил Койстинен.

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Как отмечает HS, Швеция опубликовала своей первый буклет на случай войны уже после того, как началась Вторая мировая война. После этого подобные руководства редко переиздавались, а после окончания холодной войны они были признаны ненужными. Страна вновь начала издавать буклеты в 2018 году из-за ужесточения международной политической ситуации.

В современных буклетах, в частности, шведов призывают в том числе иметь трехдневный запас еды на случай возможного кризиса, а финнов — недельный. Койстинен пояснил, что эта рекомендация сохранится, однако будет более подробно описан раздел с действиями на случай возможной войны.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя официально присоединилась к альянсу в апреле 2023 года, заявку Стокгольма долгое время блокировали Турция и Венгрия. 32-м государством — членом НАТО Швеция стала только в марте этого года.

Российские власти указывали на негативные последствия для безопасности страны от расширения НАТО. После вступления в блок Финляндии президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Ответные меры Москва связывала с необходимостью купирования угроз.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия Швеция НАТО война Россия инструкции
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