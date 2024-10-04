IS узнала о планах Финляндии впервые участвовать в ядерных учениях НАТО

Истребитель F-16 взлетает на учении Steadfast Noon, октябрь 2023 года (Фото: nato.int)

Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию, сообщает финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

По данным издания, страна будет участвовать в двухнедельных ежегодных учениях Steadfast Noon, которые начинаются 14 октября. Они пройдут на воздушных базах в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах.

Каждый год разные государства — члены и союзники НАТО принимают участие в военных учениях альянса. Пока не ясно, как финская армия будет участвовать в учениях. Страны НАТО участвуют в них по-разному: от предоставления самолетов до наблюдения за учениями. Издание предположило, что Финляндия направит истребители для участия в маневрах.

Несмотря на то что Финляндия еще ни разу не участвовала именно в ядерных учениях, на ее территории проходили другие военные учения.

Так, в апреле 2024 года, с 26 апреля по 14 мая, на полигоне Похьянканка в Ниинисало прошли учения НАТО, в которых были задействованы авиация ВВС, британское подразделение боевых вертолетов AH-64E Apache, от Эстонии туда направили бронемашины CV9035, а основной техникой латвийских войск на учениях стали штурмовые танки Scimitar и бронетранспортеры Spartan.

Финляндия стала членом альянса в апреле 2023 года, а заключительный этап процесса военной интеграции страны официально завершился 12 июня 2023 года.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что у России и Финляндии не было никаких споров и проблем, но они появятся в связи со вступлением соседней страны в НАТО.

«Взяли затащили в НАТО Финляндию. <...> Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал тогда Путин.