Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 47 дронов над Россией
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 47 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.
17 из них сбили над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью и еще два — над Белгородской.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром написал в телеграм-канале, что в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов, в Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, там также загорелся легковой автомобиль. По его словам, никто не пострадал. «Инфраструктурные объекты региона работают штатно», — уточнил Кондратьев.
Курский губернатор Алексей Смирнов в 00:17 предупреждал об угрозе атаки бепилотников на регион. В 05:11 он сообщил об обое тревоги.
В Белгородской области атаке беспилотника подверглось село Устинка Белгородского района, написал утром губернатор Вячеслав Гладков. В результате трое мирных жителей получили ранения, их госпитализировали. «У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести», — уточнил Гладков.
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