Кондратьев: в двух районах Краснодарского края из-за атак дронов повреждены дома

Обломки дронов повредили дома в двух районах Краснодарского края

В Краснодарском крае украинские дроны атаковали города Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. Пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в Славянске-на-Кубани при падении обломков дрона были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов и загорелся легковой автомобиль. Пожар уже потушили.

«Все инциденты обошлись без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов», — написал Кондратьев.

Ранее 10 октября губернатор сообщил об отражении массированной атаки украинских беспилотников. Тогда пострадавших также не было, объекты инфраструктуры тоже не получили повреждений.