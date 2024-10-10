За ночь над Россией сбили 92 дрона

Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — всего 47 аппаратов. Еще 12 беспилотников уничтожили над Курской областью и девять — над Ростовской

Краснодарский край (Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press)

За ночь над Россией сбили 92 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Половина из них (47) — над Краснодарским краем.

Еще 12 дронов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, два — над Белгородской, два — над Крымом, один — над Воронежской областью.

Также 15 беспилотников были уничтожены над Азовским морем.

В ночь на 10 октября председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят массированный удар по Краснодарскому краю и Ростовской области. По его словам, украинские военные выпустили не менее 50 дронов, а российские силы сбили уже «десятки» из них.

После начала военной операции приграничные с Украиной регионы, в том числе Краснодарский край, регулярно подвергаются атакам ракет и дронов. В ночь на 9 октября обломки беспилотника упали в Шербиновском районе Кубани, произошедшее в результате падения возгорание быстро потушили. В частном доме выбило окна.

Той же ночью в оперштабе Краснодарского края опровергли информацию об атаке украинских дронов на военный аэродром в Ейске. Город расположен в северо-западной части Краснодарского края, у основания Ейской косы, между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря, с запада к нему прилегает территория Ейского аэродрома.

По итогам ночи 9 октября в Краснодарском крае, как и 10 октября, сбили 47 беспилотников.