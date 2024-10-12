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Военная операция на Украине ,  
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Три мирных жителя пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали три человека
Сюжет
Военная операция на Украине

Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника, ранены три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы», — написал Гладков.

Он уточнил, что, по информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести.

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Накануне, 11 октября, по сообщению губернатора, в Белгородской области при обстрелах погиб человек, еще одиннадцать получили ранения.

В июле власти региона ограничили въезд в несколько населенных пунктов Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах из-за обстрелов.

8 октября села Петровка и Соловьевка Белгородского района также решили закрыть для въезда, а жителей — вывезти. Им предоставят новое жилье, заявил Гладков.

В Белгородской области после начала операции ВСУ в соседней Курской области ввели режим контртеррористической операции. Власти региона ежедневно сообщают об атаках дронов и обстрелах.

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дроны Белгородская область пострадавшие Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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