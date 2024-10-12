Три мирных жителя пострадали при атаке дрона в Белгородской области
Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника, ранены три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы», — написал Гладков.
Он уточнил, что, по информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести.
Накануне, 11 октября, по сообщению губернатора, в Белгородской области при обстрелах погиб человек, еще одиннадцать получили ранения.
В июле власти региона ограничили въезд в несколько населенных пунктов Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах из-за обстрелов.
8 октября села Петровка и Соловьевка Белгородского района также решили закрыть для въезда, а жителей — вывезти. Им предоставят новое жилье, заявил Гладков.
В Белгородской области после начала операции ВСУ в соседней Курской области ввели режим контртеррористической операции. Власти региона ежедневно сообщают об атаках дронов и обстрелах.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов