Гладков сообщил о погибшем и раненых при обстрелах в Белгородской области
11 октября при обстрелах со стороны ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Утром в субботу дрон атаковал село Устинка Белгородского района, пострадали три человека, написал он.
Накануне Гладков рассказывал, что атаке подвергся приграничный город Шебекино. В результате двух обстрелов пострадали девять человек, состояние одного из них оценивалось как тяжелое.
По словам губернатора, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбило окна, были повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей. При втором обстреле загорелись хозяйственные постройки.
В июле власти региона ограничили въезд в ряд населенных пунктов Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах из-за обстрелов, затем список сел, в который закрыт въезд, расширили. В начале октября Гладков сообщил об отселении сел Петровка и Соловьевка Белгородского района.
В области с 10 августа действует режим контртеррористической операции.
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