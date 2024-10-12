Гладков сообщил о погибшем и раненых при обстрелах в Белгородской области

При обстрелах в пятницу погиб человек, 11 пострадали, сообщил губернатор. В Белгородской области действует режим КТО, власти закрыли въезд в несколько населенных пунктов

11 октября при обстрелах со стороны ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Утром в субботу дрон атаковал село Устинка Белгородского района, пострадали три человека, написал он.

Накануне Гладков рассказывал, что атаке подвергся приграничный город Шебекино. В результате двух обстрелов пострадали девять человек, состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

По словам губернатора, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбило окна, были повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей. При втором обстреле загорелись хозяйственные постройки.

В июле власти региона ограничили въезд в ряд населенных пунктов Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах из-за обстрелов, затем список сел, в который закрыт въезд, расширили. В начале октября Гладков сообщил об отселении сел Петровка и Соловьевка Белгородского района.

В области с 10 августа действует режим контртеррористической операции.