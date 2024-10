Байден предупредил Иран, что сочтет покушение на Трампа актом войны

Угрозы со стороны Ирана, помимо Трампа, получали бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и экс- госсекретарь Майк Помпео, они связаны с убийством генерала Касема Сулеймани. Байден предупредил Тегеран о последствиях

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Джо Байден потребовал от иранских властей прекратить «строить заговоры» против его предшественника, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа и других бывших высокопоставленных чиновников, пишут Politico и The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

Совет национальной безопасности США предупредил Тегеран, что Вашингтон будет рассматривать покушение на жизнь Трампа как акт войны, сообщают издания.

По данным Politico, угрозам со стороны Ирана подвергались не только экс-президент, но и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, бывший госсекретарь Майк Помпео и спецпредставитель администрации Трампа по Ирану Брайан Хук. Последние два сейчас находятся под защитой властей.

Байден направил «все ресурсы» на обеспечение безопасности Трампа, сообщил представитель СНБ Шон Сэветт. «Мы считаем это приоритетным вопросом национальной и внутренней безопасности и решительно осуждаем Иран за эти наглые угрозы», — сказал он и связал их с желанием Тегерана отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани, командовавшего элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, который был убит в результате авиаудара США в январе 2020 года.

Сэветт предупредил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями в случае нападения на американцев, в том числе бывших и действующих должностных лиц.

В иранском постпредстве при ООН заявляли, что Трамп должен быть наказан судом за приказ об убийстве Сулеймани, а обвинения против Ирана относительно участия в заговоре с целью убийства политика там назвали «необоснованными и злонамеренными».

Накануне The New York Times и The Washington Post сообщили, что представители предвыборного штаба Трампа попросили власти США усилить его охрану из-за угроз безопасности. В частности, команда потребовала предоставить Трампу военные самолеты для перелетов и ограничить полеты над его резиденциями и местами проведения предвыборных митингов. Байден в ответ заявил, что администрация предоставит республиканцу «все необходимое», в вопросах безопасности к Трампу следует относиться «так, как если бы он был действующим президентом».

В июле и сентябре на Трампа совершили две попытки покушения: первую — на предвыборном митинге в Пенсильвании, вторую — на поле гольф-клуба в Палм-Бич неподалеку от его поместья в Мар-а-Лаго (Флорида). WP со ссылкой на источники пишет, что каких-либо доказательств причастности Ирана нет, но в ФБР не исключают возможной связи.