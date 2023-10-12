The Times узнала о планах Британии по наблюдательным полетам над Израилем

Лондон отправит в восточную часть Средиземного моря два военных корабля, а также начнет наблюдательные полеты над Израилем в рамках военной поддержки Тель-Авива, пишет Times. США отправили в регион авианосец «Джеральд Форд»

Метула, Израиль (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Великобритания отправит в восточную часть Средиземного моря два корабля Королевского военно-морского флота, а также начнет наблюдательные полеты над Израилем, в качестве демонстрации военной поддержки, сообщает The Times без указания источника.

По данным издания, суда RFA Argus и RFA Lyme Bay будут отправлены в регион в составе прибрежной группы реагирования для оказания помощи британским гражданам.

В связи с эскалацией конфликта Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября Великобритания объявила эвакуацию своих граждан спецрейсами. Sky News писал, что первый должен вылететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион вечером 12 октября. Отправка рейсов в дальнейшем будет зависеть «от ситуации с безопасностью на местах», уточнили в британском МИДе.

После атаки сил ХАМАС военную помощь Израиль получил также от США. Вашингтон направил в восточную часть Средиземного моря авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» USS Normandy и эсминцы с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» — «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни», «Рузвельт» (DDG 80).

По данным The Wall Street Journal, США могут направить в регион еще один авианосец, «Дуайт Эйзенхауэр», который начнет запланированный еще несколько месяцев назад переход на Ближний Восток на этой неделе. Он должен будет прибыть примерно через две недели. Власти США еще не решили, останется он в этом районе вместе с «Фордом» или сменит его, писала газета.

Представитель ХАМАС, комментируя решение отправить первый авианосец, заявил, что это действие представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа. Но событие «не пугает» движение, оно «будет продолжать защищать свой народ и святыни».