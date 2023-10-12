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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства

Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Бени Ганц
Бени Ганц (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Кнессет (парламент) Израиля одобрил формирование чрезвычайного правительства, сообщает The Jerusalem Post. Ранее об этом объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Решение, по данным газеты, поддержали все 66 присутствовавших на заседании членов парламента, Ynet пишет, что было 64 голоса за и четыре — против. Как сообщает Israel Hayom, создание правительства поддержали 66 парламентариев, еще четверо не одобрили эту меру.

В правительство войдут экс-глава Минобороны Израиля Бени Ганц, экс-начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот, депутат кнессета Гидеон Саар, экс-министр культуры и спорта Хули Трупер и экс-министр образования Ифат Шаша-Битон. Они станут министрами без портфеля.

Кроме того, в соответствии с положениями Конституции о правительстве в военное время власти создадут кабинет военного управления. Нетаньяху сможет делегировать ему свои полномочия, пишет Haaretz. В комитет войдут Бени Ганц, министр обороны Йоав Галлант и сам Нетаньяху.

Нетаньяху предложил сформировать правительство национального единства после нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС, которое произошло 7 октября. Ее отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, было объявлено о его полной блокаде.

8 октября Израиль официально перешел в состояние войны, в стране объявили чрезвычайное положение.

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Израиль чрезвычайное положение кнессет
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