Посла России вызвали в МИД Чехии из-за удара по селу Гроза

Посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за удара по селу Гроза на Украине

Глава МИД Чехии вызвал посла Змеевского в связи с обстрелом украинского села Гроза. По данным властей, там погибли 59 человек. В Кремле на вопрос о Грозе заявляли, что Россия не наносит ударов по гражданским целям

Александр Змеевский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с недавним обстрелом украинского села Гроза в Купянском районе Харьковской области, сообщает České noviny со ссылкой на МИД.

«Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на мирных жителей в селе Гроза», — сказали агентству в ведомстве в ответ на запрос.

РБК направил запрос в посольство России в Праге.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в четверг сообщил, что количество погибших в результате удара по селу Гроза возросло до 56 человек, накануне в больнице скончалась одна из пострадавших. МВД Украины заявило о 59 погибших.

Синегубов говорил, что удар был нанесен днем 5 октября. Снаряд попал в кафе и магазин в Грозе, где проходили поминки, сообщали в МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале обвинил в произошедшем Россию.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», — заявил также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по селу.