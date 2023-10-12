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Военная операция на Украине ,  
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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за удара по селу Гроза

Посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за удара по селу Гроза на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Чехии вызвал посла Змеевского в связи с обстрелом украинского села Гроза. По данным властей, там погибли 59 человек. В Кремле на вопрос о Грозе заявляли, что Россия не наносит ударов по гражданским целям
Александр Змеевский
Александр Змеевский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с недавним обстрелом украинского села Гроза в Купянском районе Харьковской области, сообщает České noviny со ссылкой на МИД.

«Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на мирных жителей в селе Гроза», — сказали агентству в ведомстве в ответ на запрос.

РБК направил запрос в посольство России в Праге.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в четверг сообщил, что количество погибших в результате удара по селу Гроза возросло до 56 человек, накануне в больнице скончалась одна из пострадавших. МВД Украины заявило о 59 погибших.

Синегубов говорил, что удар был нанесен днем 5 октября. Снаряд попал в кафе и магазин в Грозе, где проходили поминки, сообщали в МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале обвинил в произошедшем Россию.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», — заявил также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по селу.

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Елена Чернышова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Чехия посол России обстрел Военная операция на Украине
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