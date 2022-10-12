Кремль ответил на сообщения о возможных переговорах с Западом в Стамбуле

Есть разная информация о предложениях Турции по переговорам России с Западом, но эти данные пока «не более чем в прессе», отметил Ушаков. AFP сообщило, что Путин и Эрдоган могут обсудить инициативу на саммите СНГ в Астане

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В прессе обсуждается несколько инициатив Турции по мирным переговорам России и западных стран, и можно ожидать, что Анкара официально изложит свои соображения, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Турки предлагали посредничество. Все исходят из того, что если будут переговоры, то они состоятся на их территории, в Стамбуле или Анкаре. Можно ожидать, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган в какой-то степени официально изложит те соображения, которые множатся в СМИ», — передает слова Ушакова корреспондент РБК.

По словам помощника президента, появляется информация о различных возможных форматах переговоров — Россия, США, ведущие страны Западной Европы, но эти данные пока «не более чем в прессе». «Все идет к тому, что Эрдоган здесь своей возможности не упустит», — добавил он.

О том, что Турция планирует организовать переговоры России и четырех западных стран — США, Франции, Великобритании и Германии, 7 октября сообщил обозреватель газеты Milliyet Озай Сендир. На тот момент план не был передан всем возможным странам-участницам, но был направлен США, которые отреагировали «весьма позитивно», отметил он. По словам главы объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаила Эмраха Карайеля, встреча может состояться в Стамбуле.

В Кремле сообщили, что не получали предложения Турции о переговорах. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут обсудить эту инициативу на саммите лидеров стран СНГ, который проходит в Казахстане. По словам источников AFP, двусторонняя встреча глав государств запланирована на 12 октября.