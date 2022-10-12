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Кремль допустил «полезное обсуждение» с Эрдоганом идей мира на Украине

Ушаков: Россия рассчитывает на полезное обсуждение с Эрдоганом идей мира на Украине
Турция с начала конфликта на Украине неоднократно выступала с мирными и посредническими инициативами. По словам Ушакова, Эрдоган на саммите в Астане может представить конкретный мирный план, который Россия готова обсудить
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита в Астане может выступить с новой инициативой по мирному урегулированию на Украине, Россия готова его обсуждать. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас говорят, что Эрдоган выступит с другими инициативами в контексте урегулирования украинского конфликта. В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона представит что-то конкретное по содержанию. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе этого астанинского контакта. Нас ожидает очень интересное и, я надеюсь, полезное обсуждение», — сказал он.

Ушаков уточнил, что из-за принципиальной позиции Турции по неприсоединению к антироссийским санкциям у стран появляется дополнительный импульс к расширению торгово-экономического сотрудничества, а Путин и Эрдоган созваниваются или встречаются «чуть ли не каждый месяц». «С начала года было 13 телефонных разговоров», — подчеркнул помощник президента.

Саммит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 12–13 октября. МИД страны ранее подтвердил, что Путин и Эрдоган примут в нем участие. Представитель российского президента Дмитрий Песков допустил, что лидеры могут провести встречу и обсудить на ней инициативу Анкары, которая, по данным газеты Milliyet, предложила организовать переговоры «за одним столом» между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией для решения украинского конфликта. Песков отметил при этом, что Россия не получала по дипломатическим каналам никаких конкретных предложений о переговорах со странами Запада.

Турция с начала российской специальной военной операции выступает с мирными и посредническими инициативами. Так, в конце марта в Стамбуле прошла первая с 24 февраля очная встреча делегаций России и Украины. Тогда Киев передал Москве проект предложений по мирному договору, согласно которому он соглашался принять нейтральный статус, сообщал глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Тем не менее уже в апреле переговоры были приостановлены, а в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести никаких переговоров с Россией, пока президентом является Путин.

Это произошло после подписания в Кремле договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле будут либо ждать изменения позиции Киева, либо смены президента на Украине.

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