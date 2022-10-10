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Власти Крыма предложили запретить выезд из России военнообязанным

В Крыму предложили запретить выезд за границу гражданам на воинском учете
Запретить покидать Россию предлагается гражданам, состоящим или обязанным состоять на воинском учете. Поправки касаются периода общей или частичной мобилизации, а также военного времени
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России гражданам, состоящим на воинском учете, нужно запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время, написал в телеграм-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, крымский парламент прорабатывает возможность внесения соответствующих поправок в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В соответствии с этими изменениям предлагается «установить четкий запрет на выезд гражданина России, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, за пределы России в период общей или частичной мобилизации либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В России с 21 сентября действует частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

После объявления мобилизации власти ряда регионов, в частности Курской области и Татарстана, запретили состоящим на воинском учете покидать регион. Впоследствии в Курской области запрет отменили, а в Татарстане власти уточнили, что резервисты обязаны согласовывать порядок выезда и прибытия в военкомате по месту постановки на воинский учет.

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Минобороны России, в свою очередь, заявило, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
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После объявления частичной мобилизации на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались очереди из желающих выехать из России. В частности, границу с Казахстаном за первые две недели частичной мобилизации пересекли 200 тыс. россиян.

На фоне оттока людей российские власти открыли у пограничных пунктов военкоматы, где повестки начали выдавать всем россиянам вне зависимости от региона.

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