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Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии

Фото:Reinhard Kaufhold / dpa / ТАСС
Фото: Reinhard Kaufhold / dpa / ТАСС

Посольство России в Болгарии не получило доказательств, которые подтверждали бы, что дипломаты, высланные из страны, занимались деятельностью, несовместимой с их должностями. Об этом российское дипведомство сообщило в Facebook.

«Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — говорится в сообщении.

Высылку двух российских дипломатов в посольстве назвали безосновательной и не соответствующей «традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений».

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В посольстве добавили, что сотрудники покинут страну пребывания в указанный в ноте срок. Там также считают, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных «зеркальных» мер.

Ранее прокуратура Болгарии сообщила об имеющихся доказательствах причастности двух российских дипломатов к шпионажу в пользу Москвы. По данным ведомства, двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.

Reuters со ссылкой на главу МИД Болгарии сообщал, что обвиненные дипломаты объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию страны в течение 72 часов.

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