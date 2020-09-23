Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии

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Посольство России в Болгарии не получило доказательств, которые подтверждали бы, что дипломаты, высланные из страны, занимались деятельностью, несовместимой с их должностями. Об этом российское дипведомство сообщило в Facebook.

«Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — говорится в сообщении.

Высылку двух российских дипломатов в посольстве назвали безосновательной и не соответствующей «традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений».

В посольстве добавили, что сотрудники покинут страну пребывания в указанный в ноте срок. Там также считают, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных «зеркальных» мер.