Главный инфекционист США оценил свое участие в предвыборном ролике Трампа

Фаучи заявил, что не давал согласие на использование своих слов в агитационном ролике Трампа. Показанный в видео фрагмент он назвал вырванным из контекста

Энтони Фаучи (Фото: Al Drago / Pool via AP)

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи не давал согласие на использование своих слов в предвыборной рекламе президента Дональда Трампа. Об этом он заявил CNN.

10 октября избирательный штаб Трампа после его выздоровления от COVID-19 и выписки из госпиталя выпустил видеоролик, в котором говорится о личном опыте главы государства в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Закадровый голос в рекламе говорит «Президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка — тоже. Вместе мы справились с этой задачей, защищая наших пожилых людей, обеспечивая им жизненно важные лекарства в рекордно короткие сроки, не щадя денег». После этого в ролике появляется фрагмент интервью Фаучи, где доктор говорит «Я не могу представить, чтобы кто-то мог сделать больше». Таким образом создается впечатление, что главный инфекционист страны одобряет действия Трампа в борьбе с заболеванием.

«За почти 50 лет государственной службы я ни разу публично не поддержал ни одного политического кандидата. Использованные без моего разрешения слова в рекламной кампании Республиканской партии были вырваны из контекста заявления, которое я сделал несколько месяцев назад, говоря об усилиях федеральных властей в борьбе с пандемией», — сказал Фаучи.