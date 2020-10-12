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Политика ,  
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Главный инфекционист США оценил свое участие в предвыборном ролике Трампа

Фаучи заявил, что не давал согласие на использование своих слов в агитационном ролике Трампа. Показанный в видео фрагмент он назвал вырванным из контекста
Энтони Фаучи
Энтони Фаучи (Фото: Al Drago / Pool via AP)

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи не давал согласие на использование своих слов в предвыборной рекламе президента Дональда Трампа. Об этом он заявил CNN.

10 октября избирательный штаб Трампа после его выздоровления от COVID-19 и выписки из госпиталя выпустил видеоролик, в котором говорится о личном опыте главы государства в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Закадровый голос в рекламе говорит «Президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка — тоже. Вместе мы справились с этой задачей, защищая наших пожилых людей, обеспечивая им жизненно важные лекарства в рекордно короткие сроки, не щадя денег». После этого в ролике появляется фрагмент интервью Фаучи, где доктор говорит «Я не могу представить, чтобы кто-то мог сделать больше». Таким образом создается впечатление, что главный инфекционист страны одобряет действия Трампа в борьбе с заболеванием.

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«За почти 50 лет государственной службы я ни разу публично не поддержал ни одного политического кандидата. Использованные без моего разрешения слова в рекламной кампании Республиканской партии были вырваны из контекста заявления, которое я сделал несколько месяцев назад, говоря об усилиях федеральных властей в борьбе с пандемией», — сказал Фаучи.

Слова Фаучи были взяты из его мартовского интервью телеканалу Fox News, где он высоко оценил работу специальной группы Белого дома по реагированию на пандемию. В оригинале цитата звучит следующим образом: «Я один из многих людей в команде, не единственный человек [борющийся с пандемией]. С самого начала я посвящал этому почти все время. Я нахожусь в Белом доме практически каждый день с оперативной группой. Каждый божий день. Так что я не могу представить себе, что при любых обстоятельствах кто-нибудь может сделать больше».

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Тим Мертоу опроверг заявление Фаучи, что его слова были вырваны из контекста. «Это собственные слова доктора Фаучи. Они взяты из интервью, транслируемого по национальному телевидению, в котором доктор Фаучи хвалил работу Трампа и его администрации. Сказанные слова точны», — заявил Мертоу.

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В сентябре эксперты уличили предвыборный штаб Трампа в использовании российского оружия в агитационном видео. В ролике «Сделаем Америку снова великой» авторы призывают граждан поддержать войска США и проголосовать за Трампа.

На финальных кадрах показаны силуэты трех солдат и трех летящих военных самолетов на фоне закатного неба. Эксперты по вооружениям заявили, что один из солдат держит в руках российских автомат АК-74, а самолеты являются истребителями МиГ-29.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент 74-летний Дональд Трамп от республиканцев и 77-летний демократ Джо Байден.

Автор
Михаил Котляр
США Дональд Трамп выборы коронавирус
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