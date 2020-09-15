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Штаб Трампа уличили в использовании в рекламе российского оружия

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа использовал в своем агитационном видеоролике изображение российских самолетов и автоматов, сообщает Politico.

В ролике «Сделаем Америку снова великой», опубликованном 8 сентября, авторы призывают граждан поддержать войска США и проголосовать за Трампа. На финальных кадрах появляется изображение силуэтов трех солдат и трех истребителей на фоне закатного неба.

По словам авиаконструктора из США Пьера Спрея и директора аналитического центра в Москве Руслана Пухова, самолеты являются российскими истребителями МиГ-29.

Пухов также сообщил, что у один из солдат держит в руках автомат АК-74. Politico отметил, что использованная в предвыборном ролике фотография является бесплатным изображением с одного из фотостоков.

Материал дополняется. 

Автор: Михаил Котляр
Теги: Дональд Трамп, выборы, США, Россия, ролик
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