Порошенко поручил определить морскую границу с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал правительство страны определить линию разграничения с Россией в Азовском море. С 2003 года это море считается внутренними водами двух стран

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

В соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе» СНБО поручил правительству в месячный срок внести в Верховную раду проекты законов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат срединной линии. В соответствии с документом, который опубликовала пресс-служба СНБО, это необходимо для обобщения правовой позиции государства по вопросу подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации.

Установленные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море предлагается сообщить России, а также секретариату ООН. До заключения двустороннего соглашения эту линию предлагается считать линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами.

Границы между Россией и Украиной в Азовском и Черном морях в советское время установлены не были. В Киеве в 1999 году назвали свою версию линии охраны государственной границы, с которой в Москве не согласились. В 2003 году Азовское море и Керченский пролив в подписанном договоре были названы внутренними водами двух стран. Это соглашение действует до сих пор, несмотря на периодически звучащие требования из Киева пересмотреть его.

В 2012 году Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович в Ялте подписали совместное заявление о делимитации в Азовском и Черном морях, однако в итоге договор подписан не был до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.