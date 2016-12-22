В Венгрии заявили о достижении украинской политикой «ужасающих низин»

Закарпатские венгры могут рассчитывать на свою родину, заявил глава МИД Венгрии. Политика Киева, касающаяся проживающих в Закарпатье этнических венгров, достигла ужасающего уровня, уверен глава ведомства

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Reuters)

Венгерский ​министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил о том, что «предложения украинских ответственных лиц, касающиеся изменения этнического состава» города Берегово в Закарпатской области, «вызывают в воображении образы самых мрачных диктатур». Политика Украины «достигла ужасающих низин», уверен глава ведомства. Такой точкой зрения он поделился с журналистами на пресс-конференции в Будапеште. Слова Сийярто приводятся на сайте правительства Венгрии.

Так министр прокомментировал отсутствие реакции украинских властей на появившуюся 21 сентября на сайте Верховной рады петицию, в которой предлагалось депортировать из Закарпатья украинцев, получивших венгерское гражданство. Инициативу тогда зарегистрировал пользователь по имени Ростислав Гаврилюк. Телеканал Hromadske отмечал, что сделать это может любой гражданин Украины. За три недели его идею поддержали 520 человек.​

Закарпатские венгры, как заверил министр, могут по-прежнему рассчитывать на свою родину во всех отношениях. Украинские «ответственные лица», по информации Сийярто, хотят изменить этнический состав пограничного Берегово «и еще больше уменьшить соотношение проживающих там венгров, расселив в городе украинцев».

«Однако самое возмутительное в том, что правительство соседней страны не осудило это и не опротестовало опубликованную на сайте украинского парламента петицию, в которой говорится о депортации закарпатских венгров», — добавил министр. «Парламент в Киеве тайно сговорился с экстремистами, которые украли и разместили личные данные сотен закарпатских венгров ввиду того, что идентифицировать двойное гражданство [у украинцев] на основе открытых баз данных невозможно», — заметил также Сийярто (осенью на украинском сайте «Миротворец» была размещена информация о более чем 300 закарпатских чиновниках, которые имеют и украинское, и венгерское гражданство).

Рационального объяснения решений украинской стороны, затрагивающих «закарпатское венгерское меньшинство, нет», считает глава МИД Венгрии. «Все инструменты международной политики», по его мнению, должны применяться в интересах восстановления прав местной венгерской общины. Сложившуюся ситуацию Сийярто, как указывается на сайте правительства страны, уже обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО и Госдепартаментом США.

Отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как в сентябре агентство «Укринформ» со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что венгерское консульство в Берегово массово выдает местным жителям венгерские паспорта. Взамен получатели этих паспортов, по информации собеседников агентства, приносили клятву верности Венгрии. При этом факт получения венгерского паспорта от украинских властей украинцам, как указывало агентство, дипломаты рекомендовали скрывать. Киев, реагируя на это, сначала призвал Будапешт незамедлительно принять меры, а затем объявил консула Венгрии ​в Берегово персоной нон грата. Венгрия в ответ также выслала из страны украинского консула.

В соответствии с переписью населения 2001 года в Берегово доля этнических венгров составляет более 48%, украинцев — 38%.