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Politico узнала, куда уйдет Столтенберг из НАТО

Politico: Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию
Столтенберг с февраля 2025-го возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, сменив занявшего этот пост в 2022 году Хойсгена, пишет Politico. С 1 октября Столтенберг покинет пост генсека НАТО после 10 лет работы
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, сменив руководившего мероприятием два года немецкого дипломата Кристофа Хойсгена, сообщил Politico источник, непосредственно осведомленный об этом вопросе.

С 1 октября Столтенберг покинет пост генсека НАТО, который он занимал десять лет. Его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По данным Politico, к обязанностям главы Мюнхенской конференции Столтенберг приступит в феврале 2025 года.

Газета отмечает, что Столтенберг возглавит «важнейшее трансатлантическое учреждение в период повышенной обеспокоенности» по поводу развития конфликта на Украине и будущего НАТО после президентских выборов в США в ноябре.

Вольфганг Ишингер останется президентом учредительного совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности, добавляет издание. Politico является информационным партнером Мюнхенской конференции по безопасности.

«Многопорядковый мир»: какие вызовы и угрозы будут обсуждать в Мюнхене
Политика
Фото:Johannes Simon / Getty Images

Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно проводится в феврале с 1963 года. Ее основатель — немецкий публицист Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. Конференцию называет «Давосом по обороне» по аналогии с ежегодным экономическим форумом в швейцарском Давосе.

На форуме в Мюнхене представители высшего руководства стран обсуждают актуальные вопросы международной безопасности. Мировой резонанс вызвало выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Это был первый раз, когда Россия участвовала в мероприятии. Тогда российский лидер резко раскритиковал существующий мировой порядок. Главным образом это касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности мира.

Россия не участвует в конференции с 2021 года. В 2023 году представителей Москвы не позвали на мероприятие, заявив, что не хотят давать площадку для выступления тем, «кто попирает международное право».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Йенс Столтенберг Мюнхенская конференция НАТО
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