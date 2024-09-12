Politico узнала, куда уйдет Столтенберг из НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, сменив руководившего мероприятием два года немецкого дипломата Кристофа Хойсгена, сообщил Politico источник, непосредственно осведомленный об этом вопросе.
С 1 октября Столтенберг покинет пост генсека НАТО, который он занимал десять лет. Его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По данным Politico, к обязанностям главы Мюнхенской конференции Столтенберг приступит в феврале 2025 года.
Газета отмечает, что Столтенберг возглавит «важнейшее трансатлантическое учреждение в период повышенной обеспокоенности» по поводу развития конфликта на Украине и будущего НАТО после президентских выборов в США в ноябре.
Вольфганг Ишингер останется президентом учредительного совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности, добавляет издание. Politico является информационным партнером Мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно проводится в феврале с 1963 года. Ее основатель — немецкий публицист Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. Конференцию называет «Давосом по обороне» по аналогии с ежегодным экономическим форумом в швейцарском Давосе.
На форуме в Мюнхене представители высшего руководства стран обсуждают актуальные вопросы международной безопасности. Мировой резонанс вызвало выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Это был первый раз, когда Россия участвовала в мероприятии. Тогда российский лидер резко раскритиковал существующий мировой порядок. Главным образом это касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности мира.
Россия не участвует в конференции с 2021 года. В 2023 году представителей Москвы не позвали на мероприятие, заявив, что не хотят давать площадку для выступления тем, «кто попирает международное право».
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