СК установил личность соучастника покушения на Прилепина
Следственный комитет установил личность предполагаемого соучастника покушения на писателя Захара Прилепина, он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
О том, что следствие установило личность сообщника главного обвиняемого, которым проходит Александр Пермяков, в августе сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тот уточнил, что материалы дела в отношении пособников подозреваемого вывели в отдельное производство.
Слушания по делу Пермякова начались 12 сентября в Западном окружном военном суде.
В машине Прилепина сработало взрывное устройство на трассе в Нижегородской области 6 мая. Погиб соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Находившийся за рулем Прилепин был ранен, его прооперировали.
Пермякова задержали в день взрыва. Его обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса.
По версии следствия, летом 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) привлекли Пермякова к теракту в отношении Прилепина за 145 тыс. руб. Мужчину обучили стрельбе, методам сборки бомб и ведению слежки. СБУ снабдила обвиняемого средствами связи, оружием, боеприпасами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. Следователи утверждают, что по этому документу он собирался выехать из России после убийства. В страну, по данным СК, он въехал по украинскому паспорту.
Пермяков следил за Прилепиным, а в апреле 2023 года изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства.
Сам Пермяков дал показания, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а спустя четыре года приехал в Россию «с целью убийства, ликвидации, Захара Прилепина». МИД России возложил ответственность за покушение на Украину и страны Запада. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к произошедшему.
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