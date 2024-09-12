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СК установил личность соучастника покушения на Прилепина

СК: установлена личность соучастника покушения на Прилепина
СК установил личность сообщника главного подозреваемого в покушении на убийство писателя Прилепина — Александра Пермякова, тот объявлен в розыск. Слушания по делу начались в военном суде 12 сентября
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Следственный комитет установил личность предполагаемого соучастника покушения на писателя Захара Прилепина, он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

О том, что следствие установило личность сообщника главного обвиняемого, которым проходит Александр Пермяков, в августе сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тот уточнил, что материалы дела в отношении пособников подозреваемого вывели в отдельное производство.

Слушания по делу Пермякова начались 12 сентября в Западном окружном военном суде.

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Захар Прилепин

В машине Прилепина сработало взрывное устройство на трассе в Нижегородской области 6 мая. Погиб соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Находившийся за рулем Прилепин был ранен, его прооперировали.

Пермякова задержали в день взрыва. Его обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса.

По версии следствия, летом 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) привлекли Пермякова к теракту в отношении Прилепина за 145 тыс. руб. Мужчину обучили стрельбе, методам сборки бомб и ведению слежки. СБУ снабдила обвиняемого средствами связи, оружием, боеприпасами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. Следователи утверждают, что по этому документу он собирался выехать из России после убийства. В страну, по данным СК, он въехал по украинскому паспорту.

Пермяков следил за Прилепиным, а в апреле 2023 года изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства.

Сам Пермяков дал показания, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а спустя четыре года приехал в Россию «с целью убийства, ликвидации, Захара Прилепина». МИД России возложил ответственность за покушение на Украину и страны Запада. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к произошедшему.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Захар Прилепин покушение на убийство уголовное дело
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