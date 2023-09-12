Белый дом назвал расследование против Байдена экстремальной политикой

Комитет палаты представителей запустит официальное расследование в рамках процедуры импичмента Джо Байдена, заявил ее спикер-республиканец. В Белом доме назвали расследование экстремальной политикой в худшем виде

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Анонсированное спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния) расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США демократа Джо Байдена является «экстремальной политикой в худшем виде», заявил в «Х» (Twitter) официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Ян Сэмс.

«Республиканцы в палате вели расследование в отношении президента на протяжении девяти месяцев и не предоставили никаких доказательств неправомерных действий, об этом говорили его собственные однопартийцы. Они обещали провести голосование о начале процедуре импичмента, а теперь передумали, потому что у них нет поддержки. Экстремальная политика в ее худшем проявлении», — заявил Сэмс.

Сегодня спикер Палаты представителей США Маккарти объявил, что поручил комитетам Палаты начать расследование в рамках процедуры импичмента Байдена. Спикер заявил, что президент лгал американцам, что не знал о бизнесе членов своей семьи.

В начале мая группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявила, что получила информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда тот занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009–2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей минимум $20 млн.



The New York Post со ссылкой на электронные письма Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине. В одном из писем топ-менеджер украинской энергетической компании Burisma Вадим Пожарский (Байден-младший входил в совет директоров этой компании) просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием во благо компании. Республиканцы утверждают, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

О том, что процедура импичмента Байдену за воспрепятствование правосудию может начаться в сентябре, в конце августа сообщил телеканал CNN. После этого Маккарти в интервью Fox News назвал подготовку к импичменту естественным шагом. В качестве оснований он назвал различные разбирательства в отношении семьи президента, в первую очередь его сына Хантера. В частности, Маккарти упомянул 76 подозрительных трансакций, связанных с окружением Байдена, показания сотрудников Налоговой службы США об «особом подходе» к его сыну и другие детали.

Согласно федеральному закону США об импичменте, расследование для начала процедуры должны инициировать в палате представителей, а сам процесс по делу об импичменте проводятся в сенате США, где сенаторы выступают в качестве присяжных. Непосредственно для отстранения президента от власти необходимо собрать минимум две трети голосов (в сенате всего 100 мест, из них 51 у демократов, и 49 у республиканцев), поддержавших признание его виновным.

На фоне подготовки к процедуре Белый дом в начале сентября сформировал оперативный штаб, сообщил NBC со ссылкой на источники. По данным телеканала, сторонники президента в том числе изучили историю сексуального скандала президента-демократа Билла Клинтона и сотрудницы Белого дома Моники Левински, произошедшего в 1998 году (тогда нужная доля конгрессменов не поддержала идею импичмента). Белый дом счел ту ситуацию образцом, как выстроить эффективную линию защиты и заставить Республиканскую партию отступить, пояснил источник телеканала.