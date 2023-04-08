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Даня Милохин объяснил, почему остался без денег после отъезда из России

Блогер Даня Милохин сообщил, что после отъезда из России остался без денег
Даня Милохин
Даня Милохин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тиктокер Даня Милохин заявил, что остался без денег после того, как уехал за границу и потерял связь с Россией. Об этом он сказал в интервью рэперу и блогеру Эльдару Джарахову. Их разговор опубликован на YouTube.

Милохин сообщил, что «бросил» «Первый канал», записал на него дисс (оскорбительная песня или высказывание. — РБК) и пел «всякие песни».

«И поэтому, я думаю, из-за этого люди боятся дальше работать со мной. И поэтому у меня нет денег, а звезда я до сих пор, скорее всего, там [в России]», — сказал он.

По словам Милохина, в сложившейся ситуации он пересмотрел свое отношение к деньгам и, когда в последний раз у него был заработок, то в первую очередь пошел лечить зубы. Отвечая на вопрос, вкладывался ли он в проекты, которые могут принести ему какой-то доход, тиктокер ответил, что вкладывался только в себя.

Говоря о нынешних источниках доходов, Милохин сказал, что участвует в корпоративах в Дубае.

В прошлом году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале» и уехал из России в ОАЭ. Тогда он объяснил это тем, что устал. «У меня не хватает сил, не понимаю, для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно все делать с любовью, а если любви нет, то нет смысла», — указывал он.

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