Путин заявил, что Ереван по факту признал суверенитет Баку над Карабахом

Власти Армении публично заявили о признании суверенитета Баку, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория Нагорного Карабаха, подчеркнул Путин

Владимир Путин (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», — сказал он.

Глава государства отметил, что в Пражском заявлении Армения зафиксировала статус территории на бумаге. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отмечал, что вопрос о статусе Карабаха уже решен, напомнил российский лидер.

Алиев и Пашинян в 2022 году подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года. Алма-Атинская декларация — документ, подписанный после распада СССР Арменией и Азербайджаном. Он закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года. На тот момент Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана, но в декларации статус этой территории не уточняется.

«И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха», — подчеркнул Путин, отдельно указав на то, что это было не решение России, а решение армянского руководства.

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В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.

Баку 6 сентября предложил Еревану письменно подтвердить признание территориальной целостности Азербайджана.

Осенью 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий, но статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным.

В апреле 2023 года Пашинян заявил, что для установления мира в регионе стране необходимо навсегда отказаться от территориальных претензий. По его словам, Ереван должен зафиксировать, что его территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР. Однако позднее премьер оговорился, что Ереван признает целостность Азербайджана только при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Спикер парламента Армении Ален Симонян не раз говорил о влиянии России на ситуацию с Нагорным Карабахом. Так, в 2021 году он заявил, что «у армянского общества есть понимание, что это Россия сдала Карабах».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова армянских властей о том, что Россия «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану, «некорректные и нечестные».