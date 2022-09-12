Сербия получит кредит на $1 млрд от ОАЭ
Президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение о предоставлении Белграду кредита на $1 млрд под 3% годовых во время визита в ОАЭ и переговоров с шейхом Мохаммедом бен Заидом, передает Bloomberg.
По словам Вучича, из-за близких отношений с Россией западные институты отказывали Сербии в предоставлении выгодных кредитов, которые необходимы для обслуживания долга и инвестиций в энергетику.
«Теперь нам намного легче дышать — мы в гораздо большей безопасности», — сказал сербский президент после подписания соглашения.
Это не первый случай, когда сербские власти подписывают кредитные соглашения с ОАЭ. В 2014 году Министерство финансов Сербии подписало соглашение о предоставлении Белграду кредита на $1 млрд под 2% годовых сроком на десять лет. Спустя два года Сербия вновь взяла кредит у ОАЭ на $1 млрд, однако по ставке 2,2% годовых.
Сербия — одна из немногих европейских стран, которая не стала вводить против России санкции после начала военной операции на Украине. Страна не входит в Евросоюз, который ввел против Москвы ограничения. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциям.
Вучич подчеркивал, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, но пока не собирается вводить санкции, которые считает неэффективными. Кроме того, Белград старается сохранить независимый курс в этом контексте, но ничего обещать не может, говорил он.
В конце августа сербский лидер предупреждал, что европейские страны из-за антироссийских санкций и энергетического кризиса в ближайшее время столкнутся с отключениями света. По его мнению, в Европе нет страны, способной выдержать нынешние цены на газ.