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Военная операция на Украине ,  
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Москва заявила об уничтожении склада ВСУ с 45 тыс. т боеприпасов

Минобороны России заявило об уничтожении склада ВСУ с 45 тыс. т боеприпасов
Министерство обороны России отчиталось об очередных ударах по украинским позициям в Харьковской области, а также на николаево-криворожском направлении

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Минобороны России в рамках брифинга сообщило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В Купянске и Изюме удары нанесены по бойцам и военной технике нацформирования «Кракен», 113-й бригады теробороны и 93-й механизированной бригады. Потери украинской стороны в Москве оценили в количестве до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

На николаево-криворожском направлении, в районе Вознесенска (Николаевская область), уничтожен склад, на котором хранилось 45 тыс. т припасов ВСУ.

Также на этом направлении удары нанесены по подразделениям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области.

Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу под Купянском
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Фото:Минобороны РФ

Российское военное ведомство также сообщило о высокоточном ударе по пункту дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги (Черкасская область). Поражены пункты управления в районах Славянска, Артемовска/Бахмута и Константиновки (ДНР), Ольговского (Запорожская область). Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Новомихайловки (ДНР), Калиновского (Днепропетровская область), Полтавки (Запорожская область).

Минобороны России назвало потери ВСУ на двух направлениях
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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

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В районе Зализничного (Запорожская область) уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске (ДНР) — цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.

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Минобороны Украина
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