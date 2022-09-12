Москва заявила об уничтожении склада ВСУ с 45 тыс. т боеприпасов
Минобороны России в рамках брифинга сообщило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В Купянске и Изюме удары нанесены по бойцам и военной технике нацформирования «Кракен», 113-й бригады теробороны и 93-й механизированной бригады. Потери украинской стороны в Москве оценили в количестве до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
На николаево-криворожском направлении, в районе Вознесенска (Николаевская область), уничтожен склад, на котором хранилось 45 тыс. т припасов ВСУ.
Также на этом направлении удары нанесены по подразделениям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области.
Российское военное ведомство также сообщило о высокоточном ударе по пункту дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги (Черкасская область). Поражены пункты управления в районах Славянска, Артемовска/Бахмута и Константиновки (ДНР), Ольговского (Запорожская область). Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Новомихайловки (ДНР), Калиновского (Днепропетровская область), Полтавки (Запорожская область).
В районе Зализничного (Запорожская область) уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске (ДНР) — цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.