Минобороны России заявило об уничтожении склада ВСУ с 45 тыс. т боеприпасов

Москва заявила об уничтожении склада ВСУ с 45 тыс. т боеприпасов

Министерство обороны России отчиталось об очередных ударах по украинским позициям в Харьковской области, а также на николаево-криворожском направлении

Video

Минобороны России в рамках брифинга сообщило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В Купянске и Изюме удары нанесены по бойцам и военной технике нацформирования «Кракен», 113-й бригады теробороны и 93-й механизированной бригады. Потери украинской стороны в Москве оценили в количестве до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

На николаево-криворожском направлении, в районе Вознесенска (Николаевская область), уничтожен склад, на котором хранилось 45 тыс. т припасов ВСУ.

Также на этом направлении удары нанесены по подразделениям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области.

Российское военное ведомство также сообщило о высокоточном ударе по пункту дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги (Черкасская область). Поражены пункты управления в районах Славянска, Артемовска/Бахмута и Константиновки (ДНР), Ольговского (Запорожская область). Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Новомихайловки (ДНР), Калиновского (Днепропетровская область), Полтавки (Запорожская область).

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи Pro Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать Инструкции Pro Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Саммари Pro Вы наняли родственника в компанию: как это может обернуться кошмаром Вы наняли родственника в компанию: как это может обернуться кошмаром Статьи Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи Pro Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Инструкции Pro «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере Статьи Pro На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис Статьи

В районе Зализничного (Запорожская область) уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске (ДНР) — цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.