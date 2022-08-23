Tasnim узнало о возможной встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на сентябрьском заседании Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, куда их пригласил российский коллега Владимир Путин. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, в ближайшее время лидер партии «Родина» Догу Принчек вместе с бывшими министрами и «ветеранами дипломатии» отправится в Сирию, чтобы поговорить с Асадом. При этом рейс делегации в Дамаск будет первым за десять лет отсутствия прямого авиасообщения.

Политики обсудят пути восстановления отношений, совместную борьбу с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Если разговор пройдет успешно, Эрдоган и Асад встретятся на полях саммита ШОС в последние дни сентября.

Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг сообщения о возможной встрече Эрдогана и Асада, передал Haber Global. Он отметил, что Асада не приглашали на саммит ШОС.

Глава турецкого МИД указал на то, что Анкара поддерживает шаги по достижению мира в Сирии. При этом власти Турции настаивают на том, что режим Асада не должен рассматривать оппозицию как террористов.

Трое сирийских военных погибли под Алеппо после удара со стороны Турции Политика

Читайте на РБК Pro Pro Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Инструкции Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Инструкции Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования Pro В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит Инструкции Pro Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить Статьи Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи

5 августа Эрдоган и Путин провели переговоры в Сочи. Среди обсуждаемых тем была и ситуация в Сирии. Лидеры договорились вместе бороться с терроризмом в стране и отстаивать ее территориальную целостность.

Эрдоган говорил, что на переговорах Путин пригласил его на заседание ШОС 15–16 сентября в Самарканде, передавало «РИА Новости». Он выразил надежду на то, что сможет посетить саммит.

С тех пор как Турция решила начать военную операцию на севере Сирии, Кремль не раз призывал ее власти не допустить дестабилизации в регионе. Однако Турция все-таки прибегла к военным действиям. 17 августа удар турецких сил по военным объектам в Алеппо привел к гибели трех сирийских военнослужащих.