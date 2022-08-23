Tasnim узнало о возможной встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС
Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на сентябрьском заседании Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, куда их пригласил российский коллега Владимир Путин. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным агентства, в ближайшее время лидер партии «Родина» Догу Принчек вместе с бывшими министрами и «ветеранами дипломатии» отправится в Сирию, чтобы поговорить с Асадом. При этом рейс делегации в Дамаск будет первым за десять лет отсутствия прямого авиасообщения.
Политики обсудят пути восстановления отношений, совместную борьбу с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Если разговор пройдет успешно, Эрдоган и Асад встретятся на полях саммита ШОС в последние дни сентября.
Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг сообщения о возможной встрече Эрдогана и Асада, передал Haber Global. Он отметил, что Асада не приглашали на саммит ШОС.
Глава турецкого МИД указал на то, что Анкара поддерживает шаги по достижению мира в Сирии. При этом власти Турции настаивают на том, что режим Асада не должен рассматривать оппозицию как террористов.
5 августа Эрдоган и Путин провели переговоры в Сочи. Среди обсуждаемых тем была и ситуация в Сирии. Лидеры договорились вместе бороться с терроризмом в стране и отстаивать ее территориальную целостность.
Эрдоган говорил, что на переговорах Путин пригласил его на заседание ШОС 15–16 сентября в Самарканде, передавало «РИА Новости». Он выразил надежду на то, что сможет посетить саммит.
С тех пор как Турция решила начать военную операцию на севере Сирии, Кремль не раз призывал ее власти не допустить дестабилизации в регионе. Однако Турция все-таки прибегла к военным действиям. 17 августа удар турецких сил по военным объектам в Алеппо привел к гибели трех сирийских военнослужащих.