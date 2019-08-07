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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Финансы ,  
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ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты
ВЭБ запустил выдачу внутрироссийских гарантий, призванных привлечь бизнес в нацпроекты. Но основная проблема для частных инвестиций не источники финансирования, а регуляторные условия
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты. Об этом РБК рассказал зампред ВЭБа Даниил Алгульян.

Программа работает с апреля. ВЭБ берет на себя 50% или больше риска по проектам и планирует, таким образом, привлечь к исполнению нацпроектов деньги коммерческого сектора. Порог в 50% — это тот объем риска, который отделяет для коммерческого банка принятие решения от неучастия в проекте до входа в него, говорит зампред госкорпорации.

Традиционно ВЭБ был кредитным монолайнером и выдавал экспортные гарантии, а внутрироссийские гарантии — новый для ВЭБа продукт, объясняет Алгульян. «Мы планируем в рамках программы выйти на объем портфеля в 200 млрд руб. в полтора года», — рассказывает Алгульян.

В линейке госкорпорации будут гарантии исполнения контрактных обязательств, кредитные гарантии, которыми ВЭБ закрывает обязательства других финансовых институтов, и инвестиционные гарантии, обеспечивающие капитальные вложения инвесторов. Последние пока в пилотной фазе, потому что требуют большей проработки, уточняет Алгульян.

Гарантии будут выдаваться на длинные сроки: 7, 15 и 20 лет. Госкорпорация уже выдала гарантии под проекты в сфере электроэнергетики, инфраструктуры (магистрального и автомобильного транспорта), рассматривает проекты в сфере обработки отходов, судостроении. Речь об областях экономики, связанных с реализацией нацпроектов, резюмирует Алгульян, не раскрыв конкретные проекты.

Поддержка для госбанков

ВЭБ обладает практически суверенным риском, поэтому гарантия от него снижает потенциальный риск для банков, делая финансирование более доступным для заемщиков и расширяя список банков, готовых предоставить кредиты, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Сам ВЭБ при этом, как правило, участвует в тех проектах, в которых у коммерческих банков нет либо возможности участвовать, либо интереса с точки зрения доходности, замечает аналитик Moody's Лев Дорф.

У гарантий ВЭБа есть преимущества в части резервирования и использования капитала, которые при должной структуре сделки можно и нужно использовать, отметил первый зампред Сбербанка Анатолий Попов, чьи слова РБК передала пресс-служба банка. Применение гарантий ВЭБа в определенных обстоятельствах создает реальную альтернативу синдицированному кредиту, замечает вице-президент и начальник департамента проектного и структурного финансирования Александр Ушков (ГПБ участвовал в первых трех синдицированных кредитах, которые выдавалиcь через «фабрику» ВЭБа).

По его словам, продукты ВЭБа помогают коммерческому банку довести риск-профиль проекта до приемлемого для него уровня. В пресс-службе ВТБ РБК сообщили, что банк сотрудничает с ВЭБом в вопросах финансирования ряда проектов в транспортной и химической отраслях.

Поможет ли это нацпроектам

Реализация нацпроектов обойдется в 25,7 трлн руб. до 2024 года, из них на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры приходится свыше 6,3 трлн руб. Бюджетная система обеспечит финансирование этой суммы лишь на 3,1 трлн руб., остальные средства государство планирует привлечь от бизнеса.

Нацпроекты — «не совсем частная инициатива», ее координирует рабочая группа из чиновников, бизнеса и представителей банков, напоминает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. «Частный бизнес, далекий от государства, выбирает сейчас более осторожную стратегию. Ему источники финансирования нужны меньше, чем безопасные условия ведения бизнеса», — перечисляет эксперт.

С прошлого года чиновники ищут способы привлечь к нацпроектам частный бизнес. Все началось с письма помощника президента Андрея Белоусова: он оценил размер сверхдоходов металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в 513 млрд руб., полученных за счет ослабления рубля. Белоусов предложил президенту Владимиру Путину изъять их, однако впоследствии РСПП и правительство создали рабочую группу, на которой обсуждали условия для частных инвестиций в нацпроекты. Однако еще в начале этого года президент РСПП Александр Шохин заявил, что определенности по этому вопросу нет. Правительство разрабатывало несколько законопроектов о защите инвестиций, но ни один пока не принят.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, гарантии
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