ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты

ВЭБ запустил выдачу внутрироссийских гарантий, призванных привлечь бизнес в нацпроекты. Но основная проблема для частных инвестиций не источники финансирования, а регуляторные условия

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты. Об этом РБК рассказал зампред ВЭБа Даниил Алгульян.

Программа работает с апреля. ВЭБ берет на себя 50% или больше риска по проектам и планирует, таким образом, привлечь к исполнению нацпроектов деньги коммерческого сектора. Порог в 50% — это тот объем риска, который отделяет для коммерческого банка принятие решения от неучастия в проекте до входа в него, говорит зампред госкорпорации.

Традиционно ВЭБ был кредитным монолайнером и выдавал экспортные гарантии, а внутрироссийские гарантии — новый для ВЭБа продукт, объясняет Алгульян. «Мы планируем в рамках программы выйти на объем портфеля в 200 млрд руб. в полтора года», — рассказывает Алгульян.

В линейке госкорпорации будут гарантии исполнения контрактных обязательств, кредитные гарантии, которыми ВЭБ закрывает обязательства других финансовых институтов, и инвестиционные гарантии, обеспечивающие капитальные вложения инвесторов. Последние пока в пилотной фазе, потому что требуют большей проработки, уточняет Алгульян.

Гарантии будут выдаваться на длинные сроки: 7, 15 и 20 лет. Госкорпорация уже выдала гарантии под проекты в сфере электроэнергетики, инфраструктуры (магистрального и автомобильного транспорта), рассматривает проекты в сфере обработки отходов, судостроении. Речь об областях экономики, связанных с реализацией нацпроектов, резюмирует Алгульян, не раскрыв конкретные проекты.