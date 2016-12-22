СМИ узнали об указе Трампа по новым санкциям за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 12 сентября, подписать указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщают источники агентства Reuters, знакомые с ситуацией.
Целями санкций могут стать как отдельные физические лица, так и целые компании, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы посредством кибератак или других средств, пояснил Reuters один из источников в администрации США. Санкции будут вводиться на основании выводов разведки.
О том, что Трамп в среду может подписать указ о введении санкций за вмешательство в выборы, сообщает также The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме, знакомые с ситуацией. Один из собеседников описал готовящейся указ как «еще один инструмент в наборе других инструментов» для предотвращения вмешательства со стороны иностранных противников. «Это не единственное решение, но президент делает четкое заявление о том, что такого рода деятельность не будет допускаться и будет наказана», — сказал источник.
Белый дом отказался от комментариев, добавляет Reuters.
В США с прошлого года ведется расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследованием занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В Москве обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно отвергали.
В феврале этого года Мюллер обвинил 13 россиян по делу о выборах, в марте все они стали фигурантами санкционного списка. При этом в Вашингтоне продолжают звучать обвинения в адрес России, теперь уже в попытках вмешаться в промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре. На них американцам предстоит полностью переизбрать нижнюю палату конгресса — палату представителей, а также треть сената.