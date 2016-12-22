Джонсон сравнил позицию Мэй по Brexit с «поясом смертника» для Британии

Борис Джонсон раскритиковал политику правительства Британии по выходу из Евросоюза, назвав ее «полумазохистской». В парламенте заявление Джонсона связывают с его премьерскими амбициями

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон, покинувший правительство страны из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по Brexit, раскритиковал ее позицию во выходу страны из Евросоюза. Свое мнение он изложил в статье для Daily Mail. Газета выйдет утром в воскресенье, пока что издание публикует отрывки из статьи Джонсона.

В статье бывший глава МИД осуждает «слабый» подход Мэй к переговорам по Brexit, «жалкий» «план Чекерс» (назван так в честь города, где план выхода из ЕС был утвержден правительством) и «полумазохистские» отношения правительства и Евросоюза.

«Мы раскрылись для бесконечного политического шантажа, — написал Джонсон. — Мы обернули пояс смертника вокруг британской конституции и передали детонатор [участнику переговоров от ЕС] Мишелю Барнье».

Он перечислил условия, на которых Британия покидает блок. «Пока что на каждом уровне переговоров Брюссель получает то, что Брюссель хочет. Мы согласились с сроками Евросоюза, согласились отдать им £39 млрд, ничего не получив взамен», — продолжил свою критику бывший глава МИД. Он отметил, что нынешний «план Чекерс» предполагает, что Британия «согласится принять их правила — навсегда».

Daily Mail называет статью Джонсона «прокладкой пути» для претензий на кресло премьера. Заместитель Лейбористской партии и член парламента Том Уотсон написал на своем сайте, что, по его сведениям, Борис Джонсон собирается выступить с публичным заявлением о своих премьерских амбициях в ближайшее время. По информации Уотсона, бывший глава МИД намерен провести вотум недоверия к Терезе Мэй в британском парламенте.