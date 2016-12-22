В США призвали наказывать за вмешательство в выборы не только Россию

Российские банки наряду с госкомпаниями могут стать целью новых санкций США в том случае, если будут подтверждены попытки вмешательства в предстоящие выборы. Акции Сбербанка начали падение после появления подобной информации

Крис Ван Холлен (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Автор законопроекта о санкциях США против России, сенатор Крис Ван Холлен призвал принять закон о санкциях, вводимых за вмешательство в выборы как России, так и других стран, передает Bloomberg. Этот закон должен предусматривать санкции против банков.

«Сенатор Марко Рубио и я подготовили законопроект о том, что если русские или кто-то еще вновь вмешаются в наши выборы, то против них будут введены серьезные экономические санкции», - заявил Ван Холлен в интервью телеканалу Bloomberg.

По словам Ван Холлена, речь пойдет не о санкциях в отношении отдельных олигархов, а об ограничениях касательно целых отраслей экономики.

Ван Холлен подчеркнул, что если ответственность за вмешательство в выборы будет лежать на администрации Владимира Путина, то санкции будут наложены на российский банковский сектор, энергетический сектор, а также всех тех, кто будет причастен к этому.

Сенатор подчеркнул, что ограничения будут введены только в том случае, если Россия вмешается в выборы в Конгресс осенью этого года. По словам Ван Холлена, российская экономика таким образом «получит серьезный удар».

«В данном случае речь идет о сдерживании. Мы рассчитываем, что если в России оценят ущерб от этих ограничений, они не захотят вмешиваться в наши выборы», - подчеркнул сенатор.

​Вскоре после заявления Ван Холлена о том, что санкции могут затронуть и российские банки, на бирже началось резкое снижение стоимости акций Сбербанка. Общее снижение с начала торгов достигло почти 5%.

Ранее с призывом ввести более суровые санкции против России выступал соавтор законопроекта Ван Холлена о санкциях Марко Рубио. «На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться [в выборы] в будущем», — заявлял он. Однопартиец Рубио Линдси Грэм в свою очередь предложил ускорить разработку санкций и ввести их до того, как Дональд Трамп и Владимир Путин проведут повторную встречу.